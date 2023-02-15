نابل: الاتفاق على إعداد مخطّط تدخل استباقي للتوقي من الحرائق وحماية الغابات

انتظمت، اليوم الأربعاء، بمقر ولاية نابل، جلسة عمل خصصت للاعداد المبكر للموسم الصيفي والتوقي من الحرائق التي أتت الصائفة الفارطة على مساحة 340 هكتارا من بينها 165 هكتارا من المساحات الغابية، وخلصت الى الاتفاق على صياغة مخطط تدخل استباقي عاجل تتولى اعداده المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وادارة الغابات ويعرض على السلط الجهوية والمحلية والادارات المعنية لينطلق تنفيذه مع بداية شهر مارس القادم.



وابرزت والية نابل رئيسة اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، صباح ملاك، بالمناسبة ان عقد هذه الجلسة بحضور كل المتدخلين يمثّل خطوة استباقية للاعداد المبكر للتوقي من الحرائق وخاصة الحرائق الغابية، ولضمان مستلزمات التدخل السريع والناجع لفرق الحماية المدينة بهدف التقليص اكثر ما يمكن الاضرار التي تتسبب فيها الحرائق بصفة عامة والحرائق الغابية بالخصوص.

وشدّدت على ضرورة التعجيل بوضع مخطط عملي لأولويات التدخل، من أجل تفادي الاشكاليات التي واجهتها وحدات الحماية المدنية ومصالح الغابات والسلط المحلية إبّان اندلاع الحرائق في الصائفة الفارطة، مبرزة أن إعداد مخطط العمل سيمكن من تعبئة كل الطاقات والامكانيات المحلية والجهوية، وتوفير المعدات اللازمة لانجاز مكونات هذا المخطط، ومن استباق حدوث الحرائق والسيطرة عليها في اسرع الأوقات، والتقليص اكثر ما يمكن من اضرارها.

وأثار المدير الجهوي للحماية المدنية، العميد مراد المشتري، من جهته، أبرز الاشكاليات التي واجهتها فرق الحماية المدنية للسيطرة على الحرائق التي اندلعت الصائفة الفارطة بولاية نابل ومن بينها بالخصوص عدم تعهد المسالك الغابية والطرائد المائية، وتنظيفها، وتهيئتها، بالاضافة الى عدم التدخل لتقليم الاشجار.

وتعهّد المندوب الجهوي للفلاحة، فيصل قطعة، بالمناسبة، باعداد مخطط عملي للتدخل الاستباقي للتوقي من الحرائق الغابية خلال الاسبوع القادم على أن يتضمن أولويات التدخل والاحتياجات من المعدات خاصة الثقيلة والاحتياجات من الموارد البشرية والمادية لتنفيذ هذا البرنامج.

واشار، من جهة اخرى، الى ان ولاية نابل سجلت خلال الصائفة الفارطة مجموع 83 حريقا اتت على 340 هكتارا من بينها 165 هكتارا من المساحات الغابية و175 هكتارا من المساحات الفلاحية.

وذكر ان اكبر حريق سجلته الجهة اندلع بغابة دار شيشو وأتى على مساحة 100 هكتار، مبرزا ان مصالح الغابات تمكنت الى حد اليوم من اعادة تشجير نحو 55 هكتار من هذه المساحات على تتولى اتمام عمليات التشجير قبل موفى شهر مارس المقبل.





