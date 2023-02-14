رئيس الجمهورية: الإيقافات الأخيرة أظهرت أن عددا من المجرمين متورطون في التآمر على أمن الدولة ، ويقفون وراء الأزمات المتصلة بتوزيع السلع

Publié le Mardi 14 Février 2023 - 18:19 قراءة: 1 د, 6 ث
      
قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد " إنّ الإيقافات الأخيرة أظهرت أنّ عددا من المجرمين، متورطون بالإثباتات في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، مؤكدا أنهم يقفون وراء الأزمات المتصلة بتوزيع السلع والترفيع في الأسعار .


وأضاف خلال لقائه بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم رجب أنّ عصابات منظمة تأتمر بأوامر من وصفهم ب"الخونة والمرتزقة"، داعيا القضاة إلى تحمّل المسؤولية في هذا الظرف التاريخي حتى تستعيد تونس عافيتها وحتى لا يفلت أي كان من العقاب ، وذلك باعتبار أنهم مؤتمنون على تطبيق القانون.

ورفض سعيد ما وصفها بالتعلات المتعلقة بالاجراءات والمسائل الشكلية بخصوص الايقافات ، قائلا في هذا الجانب "نحترم الإجراءات ولكنها وضعت لتأمين المحاكمة العادلة لا للإفلات من العقاب، وسنواصل بنفس القوة والعزيمة على تطهير البلاد".

من جهة أخرى قال رئيس الجمهورية " إن من يقدمون أنفسهم خبراء، لا خبرة لهم إلا في العمالة والارتماء في أحضان القوى الأجنبية" ، مجددا تعهده بأنه لن يخيّب آمال الشعب في محاسبة كلّ من أجرم في حقّه دون استثناء لأحد.

يذكر أنّ الأيام القليلة الماضية شهدت، جُملة من الإيقافات شملت بالخصوص شخصيات سياسية (لزهر العكرمي ونور الدين البحيري وخيام التركي وعبد الحميد الجلاصي) ورجل الأعمال كمال اللطيف والقاضيين المعزولين بشير العكرمي والطيب راشد وكذلك نور الدين بوطار، مدير عام إذاعة موزاييك والدبلوماسي المتقاعد منصف عطيّة الذي تم إطلاق سراحه بعد يوم من إيقافه.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261667



En continu...

Toutes les news...
قرة العنز
الثلاثاء 14 فيفري 2023 | 23 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:27 18:00 15:33 12:40 07:09 05:42
Babnet
12°
 Babnet15° Babnet % 71 :الرطــوبة
تونــس Babnet
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-717°-718°-918°-818°-9
  • Avoirs en devises
    22252,7

  • (14 fév)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,33165 DT        1$ =3,10500 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 fév)   1220,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   