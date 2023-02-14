رئيس هيئة الانتخابات يتحادث مع وفد عن الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام

تحادث رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، اليوم الثلاثاء، مع وفد عن الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام، يتكون من رضا كرويدة، رئيس الجمعية وعدد من أعضائها وممثليها بمختلف ولايات الجمهورية.



وتم تخصيص هذا اللقاء، وفق بلاغ للهيئة، لاستعراض ملاحظات رئيس وأعضاء الوفد، حول سير العملية الانتخابية خلال الدورتين الأولى والثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم في هذا المجال وخاصة في ما يتعلق بالتغطية الإعلامية للعملية الانتخابية وذلك على ضوء مواكبتهم لعمليات الاقتراع بعدد من مراكز ومكاتب الاقتراع.



وبهذه المناسبة أعرب أعضاء الوفد عن استعدادهم لإرساء علاقات تعاون وشراكـة مع الهيئة في المجال الانتخابي والتكوين. كما تم خلال هذا اللقاء تقديم عرض حول نشاط الجمعية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام، على المستويين الوطني والدولي.



من جانبه أكد بوعسكر على الأهمية التي يوليها مجلس الهيئة الانتخابية، لمزيد الانفتاح ودعم علاقات التعاون والتشاور مع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني والحرص على "تقديم كافة التسهيلات لتمكين الصحفيين من أداء مهامهم بكل حرية ومسؤولية لتغطية العمليات الانتخابية".



وقال إن مجلس الهيئة "سيأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والاقتراحات التي تم تقديمها خلال هذا اللقاء، من أجل مزيد تطوير ودعم التجربة الانتخابية للهيئة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".





