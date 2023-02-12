محمد المكشر ينسحب من تدريب النجم الساحلي

واوضح مصدر مسؤول بالنجم الساحلي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) ان "خبر انسحاب محمد المكشر من تدريب الفريق مثل مفاجاة لكل المحيطين بالنادي على جميع المستويات, حيث كنا ننتظر ان يتحدث المكشر عن لقاء الكاس و الجوانب الفنية و التكتيكية للقاء اليوم مثلما هو متعارف عليه في المؤتمرات الاعلامية التي تعقب جميع المباريات ,الا اننا تفاجانا باعلانه الانسحاب من مهامه صلب النادي".يذكر ان النجم الساحلي قد تاهل الى مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بعد احتلاله المركز الثاني للمجموعة الاولى وراء الترجي الرياضي في نهاية المرحلة الاولى من البطولة.