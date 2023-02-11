بنزرت: بطاقة إيداع بالسجن ضدّ شخص من ذوي السوابق العدلية من أجل التحيّل وانتحال صفة موظّف

بنزرت: بطاقة إيداع بالسجن ضدّ شخص من ذوي السوابق العدلية من أجل التحيّل وانتحال صفة موظّف

Publié le Samedi 11 Février 2023 - 19:09 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أفاد الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية ببنزرت المساعد الاول لوكيل الجمهورية، وليد عاش بالله ، اليوم السبت، أنّه تم إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقّ شخص من ذوي السوابق العدلية تعمّد انتحال صفة مسؤولين محليين من بنزرت والتحيل على عدد من رجال الاعمال والمؤسسات المنتصبة بالجهة وخارجها.

وأضاف المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تمت احالة المتهم على انظار المجلس الجناحي من أجل جريمتي انتحال صفة موظف والتحيل.
يشار إلى أن المتهم وهو اصيل احدى مناطق بنزرت الكبرى قد تعمد الاتّصال بعدد من رجال الاعمال والمؤسسات وأوهمهم أنه مسؤول محلي ببنزرت، وطلب منهم مبلغ 28 الف دينار من أجل مساعدة طفل مريض على إجراء عملية جراحية عاجلة، حيث تفاعل على عدد منهم معه بارسال حوالات بريدية بالمبالغ المطلوبة قبل يتفطّن له مسؤول محلي (معتمد) ويتقدّم بشكاية ضده ليتم القبض عليه ويعترف بما نسب اليه، مؤكدا انه تولى التفريط في المبالغ المالية التي تحصل عليها، وفق تصريح سابق للناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت.

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