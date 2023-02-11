حنبعل المجبري يحقق باكورة اهدافه مع بيرمنغهام سيتي

Publié le Samedi 11 Février 2023 - 11:41 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تمكن لاعب الوسط الدولي التونسي جنبعل المجبري من تسجيل هدفه الاول مع بيرمنغهام سيتي من ركلة حرة مباشرة في بطولة الدرجة الاولى الانقليزية لكرة القدم ليقود فريقه الى الفوز على ضيفه وست بروميتش البيون 2-صفر سهرة الجمعة في اطار الجولة الحادية والثلاثين.

ووضع المجبري بيرمنغهام على سكة الانتصار بافتتاحه التسجيل منذ الدقيقة العاشرة قبل ان يضيف زميله البولوني كريستيان بيليك الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وصعد بيرمنغهام مؤقتا الى المركز السادس عشر برصيد 38 نقطة من 30 مباراة بينما تجمد رصيد وست بروميتش البيون عند عند 44 نقطة في المركز السادس من 30 مقابلة.
وكان حنبعل المجبري انتقل في الميركاتو الصيفي الماضي الى بيرمنغهام سيتي معارا من مانشستر يونايتد.




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