منوبة: توزيع حواسيب محمولة وتجهيزات رقمية على 15 مؤسسة تربوية بالجهة

تدعّمت 15 مؤسسة تربوية رقمية (مدارس ابتدائية واعدادية ومعاهد ثانوية) بمختلف معتمديات ولاية منوبة، بـ 176 حاسوبا محمولا، و48 لوحة رقمية، وعدد من المعدات الإعلامية الرقمية، التي وفّرتها وزارة التربية لتعزيز المخابر الرقمية بالمؤسسات المنتفعة، وفق معطيات من المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.

وانتفعت المدارس الابتدائية القباعة 2 بوادي الليل، والرياض 1 بدوار هيشر، والجديدة الحديثة، والانطلاقة ببرج العامري بعدد 56 حاسوبا محمولا و48 لوحة رقمية وبعدد من الات الطباعة بالليزر، واجهزة عرض رقمية ومعدات إضافية.

وشملت التجهيزات الرقمية الجديدة ايضا، 5 مدارس اعدادية رقمية وهي اعدادية خزندار، والاعدادية النموذجية بمنوبة، واعدادية دوار هيشر، وحي الرياض الجديدة والفجة المرناقية، وذلك بتوفير 60 حاسوبا محمولا لكل منها، وطابعات ليزر وأجهزة عرض.

كما تم توزيع نفس العدد على 5 معاهد ثانوية وهي معهد وادي الليل، ومعهد شارع الاستقلال بنفس المعتمدية، ومعهد خالد بن الوليد، ومعهد الامتياز بالجديدة، وابن منظور ببرج العامري.

وتأتي هذه التجهيزات لتدعيم المخابر الإعلامية، ودعم وإنشاء الاليات التي تعمل على تحديث وتحسين المنهج التعليمي عبر تجهيزات وتقنيات التكنولوجيا الرقمية والجديدة.

كما تم تجهيز مخبر إعلامية متكامل بالمعهد الثانوي حنبعل بطبربة من طرف البنك العربي لتونس، بتوفير حواسيب وشاشة ذكية وآلات نسخ بكلفة تفوق 22 الف دينار، إلى جانب توفير الانترنت لتمكين التلاميذ من التعلّم بواسطة أحدث الوسائل التكنولوجية، وذلك في اطار شراكة تعاون بين البنك وبين وزارة التربية.

ن ع







