المغزاوى.. "حركة الشعب تحصلت على 31 مقعدا في البرلمان ، ومن الضروري إنهاء المرحلة الاستثنائية "

قال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، إن الحركة تحصلت على 31 مقعدا في البرلمان القادم ، مشيرا إلى وجود مشاورات مع نواب فائزين في الانتخابات التشريعية من أجل تشكيل كتلة برلمانية ب45 نائبا.



وأكد، خلال ندوة صحفية للحزب انعقدت اليوم الثلاثاء بالعاصمة، أن المهمة الأولى لحركة الشعب خلال المرحلة القادمة تتمثل في إيلاء المسألة الاقتصادية والاجتماعية الأولوية المطلقة في العمل البرلماني.



كما أشار الى ضرورة أن تنتهي المرحلة الاستثنائية مع بداية عمل البرلمان، وأن تتم مراجعة التعيينات التي قامت بها السلطة التنفيذية منذ 25 جويلية 2021 وسد الشغورات في سفارات تونس في الخارج وفي مراكز الولاة .



ودعا المغزاوى الى تشكيل حكومة سياسية باعتبار أن حكومة نجلاء بودن هي حكومة تصريف أعمال واجراءات استثنائية، وفق تعبيره.



وبين أن حركة الشعب تقدمت بوثيقة عمل لرئيس الجمهورية قيس سعيد تتضمن مجموعة من الاجراءات منها ضرورة تغيير الاوراق المالية وفتح مجال التعاون أكثر مع دول "البريكس" وتقوية التقارب الاقتصادي مع الجزائر وليبيا ورقمنة مسالك التوزيع، إضافة الى وضع الأوامر الترتيبية لقانون الاقتصاد التضامني وتفعيل القانون عدد 38 وذلك بتشغيل من طالت بطالتهم.



وعبر المغزاوي عن رفض الحزب لما أسماه الملاحقات القضائية لعدد من النقاببين و القوانين الزجرية التي تحد من حرية الصحافة و الاعلام في إشارة إلى المرسوم عدد 54.



وفي ما يتعلق بالنسب المنخفضة للاقبال على صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية، أكد أن أسباب ذلك الى وضعية انسداد الافق التي تخيم على البلاد منذ ما قبل مسار 25 جويلية ، داعيا رئيس الجمهورية الى مزيد من التشاركية في تقرير مصير تونس.



