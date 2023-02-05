إحباط أربع عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وضبط 156 مهاجرا غير نظامي (الحرس الوطني)

أحبطت الوحدات البحرية بمنطقتي صفاقس وقرقنة بإقليم الحرس البحري بالوسط، ليلة البارحة، أربع عمليات هجرة غير نظامية بسواحل المنطقتين.

وضبطت الوحدات العائمة، وفق المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، 156 مهاجرا غير نظامي من جنسيات بلدان إفريقية جنوب الصحراء.

وأكدت الإدارة العامة للحرس الوطني مواصلتها حماية الحدود من التسللات وأعلنت وضعها الرقم الأخضر 194 الخاص بقاعات العمليات البحرية على ذمة المواطنين للإعلام عن عمليات "الحرقة" ومعاضدة مجهود الدولة في التصدي للمتاجرين بقوارب الموت.

كما ألقت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات وادي الرمل والكاف وحيدرة و تبرسق، خلال نفس الليلة، القبض على 96 شخصا بينهم تونسي فقط والباقي من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة .











