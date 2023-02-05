



أطلق مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي منصة رقمية EKotbia.tn تتضمن النسخة الرقمية من مجلة الحياة الثقافية ومنتجات عدد من المؤسسات الناشئة التابعة للمركز.

ويأتي إطلاق هذه المنصة في إطار مشاركة المركز في الدورة الرابعة للمعرض الوطني للكتاب التونسي الذي انطلقت فعالياته يوم أمس السبت 4 فيفري لتتواصل إلى غاية يوم 16 من الشهر نفسه بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.

ويتضمن جناح مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي عرضا مرئيا للمشاريع الرقمية الإبداعية الناشئة والمبتكرة لأصحاب المؤسسات الناشئة (startup) التي يحتضنها المركز، ويفسح جناح المركز لزائريه أيضا فرصة خوض تجربة نظارات الواقع الافتراضي (VR ( التي توفر زيارة افتراضية عبر تجربة رقمية غامرة للمواقع والمعالم الأثرية بتونس.

ويعد مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي فضاء للتصميم والابتكار والبحوث والتجارب في المجال الثقافي عبر الرقمنة، ويوفر المركز مخابر لفائدة الراغبين في الاستثمار في مجال الصناعات الثقافية من خلال تقديم دورات تكوينية والتعريف بالمبادرات والابتكارات في قطاع الثقافة.

ويدعم هذا المركز أصحاب مشاريع المؤسسات الناشئة التي تهتم بتطوير التطبيقات والخدمات المبتكرة في مجالات الإبداع الفني والتسويق للصناعات الثقافية.







