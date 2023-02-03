وزير الصحة يشارك في النسخة الثانية من قمة " مستقبل الصحة" بدبي

شارك وزير الصحة، علي مرابط، في أشغال النسخة الثانية من قمة "مستقبل الصحة" المنعقدة من 30 جانفي إلى 02 فيفري 2023 بدبي بالامارات العربية المتحدة، حول موضوع الرعاية الصحية في عصر "الميتافيرس" .



وناقش المشاركون، حسب بلاغ صادرعن وزارة الصحة مساء الخميس إلى الجمعة، مستقبل الرعاية الصحية في عصر "الميتافيرس" ودور طبيب المستقبل في رفع العمر الصحي للافراد.



كما تناولت القمة المنعقدة على هامش أشغال معرض الصحة العربي بالامارات العربية المتحدة، تأثير الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيات الرقمية على الابتكار والتجديد في مجالات الرعاية الطبية والصحية في مختلف البلدان.



وسلطت القمة الضوء على مستقبل إمكانيات الصحة والرعاية الصحية في عالم ميتافيرس الافتراضي، حيث قدم العديد من قادة الصناعة المشهورين عالميًا وأصحاب الرؤى وخبراء ميتافيرس والمؤلفين رؤاهم المستقبلية حول هذا الموضوع وآخر التطورات في عالم ميتافيرس والتحول التكنولوجي.



وكان مرابط قد التقى خلال مشاركته بمؤتمر الصحّة العربي المنعقد بعدد من الأطبّاء التّونسيين المقيمين بالإمارات العربيّة المتّحدة ونظرائه من وزراء المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية كما كان له لقاء مع نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.





