مكتب تشغيل الماني يبرم اتفاقية شراكة مع مؤسسة التكوين للامتياز بجندوبة لتشغيل أصحاب الشهائد بألمانيا

أمضى مكتب تشغيل ألماني اليوم الخميس اتفاقية شراكة مع مؤسسة "التكوين للامتياز" بجندوبة تقضي بتشغيل حاملي شهادات التكوين المهني في اختصاصات متعددة من بينها التمريض والبناء والمخابر والصيدلة ومحتصين في مجال الطفولة الاولى والمبكرة الى جانب الاختصاصات شبه الطبية، وذلك بعد معادلة الشهائــد التونسية واعداد ملفات التأشيرة والتعهد بالاستقبال وتوفير عقود الشغل على ان ينطلق تنفيذها فور التوقيع على الاتفاقية.



وتنص الاتفاقية التي ابرمت اليوم بمدينة جندوبة على ان تلتزم مؤسسة "التكوين للامتياز" بجندوبة بتعليم الراغبين في العمل بألمانيا اللغة الألمانية بما يؤهلهم الى العمل في المؤسسات الألمانية.



وقال صاحب هذه المؤسسة ورئيس الغرفة الجهوية للتكوين بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعضو مكتبه التنفيذي نبيل الاينوبلي ان هذه الاتفاقية التي حدد عدد المتمتعين بها سنويا بنحو 500 طالب شغل من شانها ان تفتح فرصة للراغبين في العمل بألمانيا وفق ضمانات قانونية تحفظ كرامتهم وتؤمن حقوقهم بعيدا عن كل اشكال المجازفة والهجرة غير النظامية او الاستغلال الفاحش لطاقات الشباب والاتجار بهم وفق تعبيره.

واضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان مؤسسته ستعمل على تنمية مهارات وقدرات الراغبين في السفر والعمل بألمانيا بالشكل الذي يساعدهم على الاندماج والاستقرار وخاصة بناء قدراتهم اللغوية التي ستمكنهم من الاندماج فلي المجتمع الالماني.

و اكدت امال الرصّاع الممثلة القانونية لمكتب التشغيل الالماني التي تولت الامضاء نيابة عنه ان الاتفاقية تتنزل في اطار سعي الحكومة الألمانية ومن خلالها عدد من المؤسسات وخاصة الصحية الى سد الشغورات المسجّلة في عدد من الوظائف فضلا عن انها تمثل إطارا قانونيا يحفظ حقوق الراغبين في التشغيل بتلك المؤسسات ويصون كرامتهم لافتة في تص يح لوكالة تونس افريقيا للانباء الى ان مؤسسة التكوين للامتياز مطالبة بإعداد المتخرجين المتحصلين على شهائد لغويا باعتباره شرطا أساسيا لمباشرة العمل.



