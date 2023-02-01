بنسق مرتفع ورزنامة مضغوطة، تواصل عجلة بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم الدوران بمعدل جولة كل ثلاثة ايام حيث سيكون الموعد غدا الخميس مع لقاءات الجولة الثانية عشرة التي تدخلها اندية المجموعتين بحسابات مختلفة سواء في اعلى الترتيب لحسم صراع نقاط الحوافز او في وسط الجدول واسفله لدعم فرص التواجد في مجموعة التتويج وتجنب خوض مرحلة تفادي النزول.



وقبل جولتين من اسدال الستار على المرحلة الأولى، ضمنت 4 فرق ترشحها حسابيا الى مجموعة التتويج وهي النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي عن المجموعة الأولى والاتحاد الرياضي المنستيري والاتحاد الرياضي ببن قردان عن المجموعة الثانية.

في المجموعة الأولى، يتحول النجم الرياضي الساحلي صاحب المركز الأول بـرصيد 25 نقطة الى ملعب الهادي النيفر بباردو لملاقاة الملعب التونسي المتعثر وصاحب المركز السادس برصيد 10 نقاط في مباراة يامل خلالها فريق جوهرة الساحل في تحقيق انتصاره التاسع وتعويض جماهيره خسارة الكلاسيكو أمام الترجي الرياضي التونسي يوم الاثنين الماضي.



ويدرك ابناء المدرب محمد المكشر ان عثرة جديدة قد تحكم عليهم بالتفريط في الصدارة التي تمكن صاحبها من دخول مرحلة البلاي أوف بـ 4 نقاط حوافز لكن المهمة لن تكون سهلة خصوصا في ظل الوضعية الشائكة التي يمر بها فريق باردو الذي يتطلع الى ايقاف سلسلة من 4 هزائم متتالية وذلك بقيادة مدربه الجديد حمادي الدو للدفاع عن اخر حظوظ الفريق في التاهل الى مجموعة التتويج.

وفي ملعب حمادي العقربي برادس، يستضيف الترجي الرياضي التونسي صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة النادي الرياضي البنزرتي صاحب المركز الرابع برصيد 13 نقطة في لقاء سيخوضه أبناء المدرب نبيل معلول بنفس هجومي لتحقيق العلامة الكاملة للمباراة الرابعة على التوالي مع انتظار عثرة للنجم الرياضي الساحلي للانقضاض على طليعة الترتيب من جهة وتأكيد جاهزية الفريق لدور مجموعات مسابقة رابطة الابطال الأفريقية من جهة اخرى.

وفي المقابل، سيكون النادي الرياضي البنزرتي تحت قيادة مدربه خالد بن يحي مطالبا بالخروج بنتيجة ايجابية أقلها نقطة التعادل لمواصلة سجله الخالي من الخسارة في الجولات الاربع الاخيرة (انتصاران وتعادلان) والمحافظة على آماله في التواجد بين رباعي مجموعته ضمن مجموعة التتويج.



وبدوره، سيكون النادي الرياضي الصفاقسي صاحب المركز الخامس برصيد 12 نقطة أمام تحدّ هام أثناء استضافته للاتحاد الرياضي بتطاوين صاحب المركز الثالث برصيد 14 نقطة، حيث سيسعى أبناء عاصمة الجنوب انطلاقا من أسبقية الأرض والجمهور الى العودة مجددا الى سكة الانتصارات التي غابت عنهم خلال الجولتين الاخيرتين وقطع خطوة هامة نحو حجز تأشيرة عبورهم الى مرحلة المنافسة على اللقب في حين سيعمل أبناء المدرب محمد علي معالج على استغلال عنصر الضغط المسلط على منافسهم لمباغتته ومواصلة سلسلة نتائجهم الايجابية التي حققوها في الجولات الثلاث الأخيرة بعد التعادل خارج الديار امام النادي البنزرتي قبل الفوز تواليا على ميدانهم على كل من هلال الشابة وأمل حمام سوسة ما أهلهم الى الارتقاء من المركز السابع الى المركز الثالث ليرتفع بذلك سقف الطموحات نحو العبور الى مرحلة التتويج.

أما اللقاء الرابع والأخير من المجموعة الأولى، فسيجمع بين صاحبي المركزين الأخيرين، أمل حمام سوسة السابع ب10 نقاط بفارق الأهداف امام هلال الشابة الثامن ب10 نقاط في مواجهة سيحتد فيه التنافس من الجانبين من أجل كسب نقاط الفوز.



ويدرك أبناء المدرب نوفل شبيل أنّ الخروج من عنق الزجاجة يتطلب حتما الخروج بالنقاط الثلاث وذلك بعدما تكبد الفريق 3 هزائم متتالية أمام النجم الرياضي الساحلي والنادي البنزرتي واتحاد تطاوين شانه في ذلك شان هلال الشابة الذي يعلق بدوره طموحات عريضة على هذه المقابلة لتاكيد صحوته بعدما توفق في الجولة الفارطة في استعادة نغمة الفوز بتغلبه على الملعب التونسي وهو ما رفع منسوب الثقة في صفوف الفريق وانعش اماله في سباق البقاء.

وفي المجموعة الثانية، سيكون النادي الافريقي صاحب المركز الرابع برصيد 17 نقطة أمام حتمية الانتصار على مضيفه الاتحاد الرياضي ببن قردان صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة من أجل التوقيع بصفة رسمية على وثيقة عبوره الى البلاي أوف. وبعد فوزين متتالين على حساب مستقبل سليمان وأولمبيك سيدي بوزيد، يطمح زملاء زهير الذوادي للبقاء في ديناميكية الانتصارات غير ان زملاء هداف البطولة رفيق الكمرجي الذين ضمنوا صعودهم للموسم الثاني على التوالي لمجموعة التتويج قد يكون لهم راي مغاير خصوصا في ظل تمسكهم بالدفاع عن حظوظهم في كسب حوار الصدارة ونيل نقاط الحوافز الأربعة التي يتنافس عليها مع الاتحاد الرياضي المنستيري.

ومن جهته، يستقبل أولمبيك سيدي بوزيد صاحب المركز السابع برصيد 8 نقاط الاتحاد الرياضي المنستيري رائد الترتيب بـرصيد 25 نقطة، في لقاء صعب ومفتوح على جميع الاحتمالات. ويدخل أبناء المدرب حسان القابسي المباراة وعينهم على النقاط الثلاث باعتبار أنّ أي نتيجة أخرى غير الانتصار قد تساهم في مزيد تعقيد وضعيتهم في اسفل الترتيب وتلقي بالفريق في دوامة الشك بعد الهزيمتين الأخيرتين أمام الأولمبي الباجي والنادي الافريقي خلافا لفريق عاصمة الرباط الذي يمر بفترة زاهية وسيحاول المضي قدما في نتائجه الإيجابية للمحافظة على صدارته.

ويتحول الأولمبي الباجي صاحب المركز الثالث برصيد 21 نقطة الى المهدية لملاقاة مستقبل الرجيش متذيل الترتيب بمجموع 6 نقاط في لقاء سيسعى خلاله أبناء المدرب طارق جراية الى تأكيد تألقهم في الجولات الأخيرة اثر تحقيقهم 6 انتصارات متتالية وتعادل واحد أملا في الارتقاء الى المركز الثاني المشروط بتعثر اتحاد بن قردان على أرضه، خلافا للفريق المحلي المطالب بحتمية الانتصار للإبقاء على اماله في المحافظة على مكانه ضمن اندية النخبة بعد سلسلة من الخسائر المتتالية خلال الجولات الأربع الأخيرة.

أما اللقاء الرابع والأخير من المجموعة الثانية الذي سيحتضنه ملعب سليمان البلدي بين مستقبل المكان ونجم المتلوي، فانّ رهانه سيكون فض الشراكة في جدول الترتيب باعتبار أنّ الفريقين يتساويان في رصيد النقاط (12 نقطة لكل منهما). وسيحاول كل فريق تحقيق الفوز وانتظار عثرة للنادي الافريقي للاقتراب منه في سباق انتزاع المركز الرابع المؤهل الى البلاي اوف او على الأقل ضمان المركز الخامس الذي سيخول له دخول مرحلة تفادي النزول بـ 4 نقاط حوافز خلافا لصاحب المركز السادس الذي سيخوضها بنقطتين حوافز في حين أنّ صاحب المركز السابع سيحرم من نقاط الحوافز.





وفي ما يلي برنامج المباريات التي ستنطلق على الساعة الثانية بعد الظهر:

الخميس 2 فيفري 2023

المجموعة الأولى

في ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي - النجم الساحلي

الحكم: مجدي بالحاج علي

في ملعب حمام سوسة المعشب

أمل حمام سوسة - الهلال الشابي

الحكم: نعيم حسني

في ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي - اتحاد تطاوين

الحكم: الصادق السالمي

في ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي - النادي البنزرتي

الحكم: أشرف الحركاتي





المجموعة الثانية

في ملعب سليمان البلدي

مستقبل سليمان - النجم المتلوي

الحكم: وليد الجريدي

في ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مستقبل الرجيش - الأولمبي الباجي

الحكم: محمود قصيعة

في ملعب سيدي بوزيد المعشب

أولمبيك سيدي بوزيد - الاتحاد المنستيري

الحكم: جلال السحباني

في ملعب بن قردان

اتحاد بنقردان - النادي الافريقي

الحكم: أمير لوصيف



