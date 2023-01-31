القصرين: فتح بحث ضد مترشح للدور الثاني ارتكب جريمة انتخابية

القصرين: فتح بحث ضد مترشح للدور الثاني ارتكب جريمة انتخابية

Publié le Mardi 31 Janvier 2023 - 20:55 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، الثلاثاء، بفتح بحث لدى فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني، بالجهة، في حق أحد المترشّحين للدورة الثانية من الانتخابات التشريعية.
ويأتي ذلك، وفق مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، رياض النويوي، إثر تقدم رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بالقصرين بشكاية بخصوص تقديم المترشح للدورة الثانية للانتخابات التشريعية بالولاية لعطايا عينية ومالية لإحدى العائلات في منطقة "البواجر" من معتمدية العيون قصد التأثير عليهم للتصويت لفائدته.

وذكر النووي مساء، الثلاثاء، في تصريح إعلامي، أنّه سيتم الاستماع الى رئيس الهيئة الفرعية للإنتخابات وكافة الأطراف المعنية لدى فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالقصرين وسيتم في ما بعد مراجعة النيابة العمومية لتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يذكر أنّه تمّ خلال الدور الثاني للإنتخابات التشريعية لسنة 2022 بولاية القصرين رصد 3 حالات خرق للصمت الانتخابي وحالة استغلال أطفال في الحملة الانتخابية إلى جانب حالتين تعلّقت بتوجيه ناخبين والتأثير على إرادتهم مع جريمة انتخابية خطيرة تمثّلت في تقديم مترشح عن دائرة سبيبة/جدليان/العيون عطايا نقدية وعينية (مبالغ مالية تراوحت بين 20 دينارا و200 دينار) لناخبين بمنطقة "البواجر" من معتمدية العيون مع التكفل ببناء غرفة وسقف لإحدى العائلات المعوزة بذات المنطقة مقابل التصويت لفائدته.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260942



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 31 جانفي 2023 | 9 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:14 17:45 15:21 12:40 07:23 05:54
Babnet
11°
 Babnet15° Babnet % 76 :الرطــوبة
تونــس Babnet
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-815°-915°-1016°-816°-9
  • Avoirs en devises
    22332,4

  • (31 jan)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,33843 DT        1$ =3,06848 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 jan)   285,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   