وزارة المرأة تنظم سلسلة من ورشات العمل للتشاور حول آفاق تطوير الخط الأخضر 1809 للإنصات والإحاطة النفسية بالأطفال والأسر

وزارة المرأة تنظم سلسلة من ورشات العمل للتشاور حول آفاق تطوير الخط الأخضر 1809 للإنصات والإحاطة النفسية بالأطفال والأسر

Publié le Mardi 31 Janvier 2023 - 21:34 قراءة: 0 د, 49 ث
      
شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الثلاثاء، في تنظيم سلسلة من ورشات العمل التي تتواصل على مدى ثلاثة أيّام بالتعاون مع مكتب يونيسف بتونس ومنظمة الخط الدولي لمساعدة الأطفال، بهدف التنسيق والتشاور مع سائر الشركاء حول آفاق تطوير الخط الأخضر 1809 للإنصات والإحاطة النفسية والتوجيه للأطفال والأسر وتجويد تدخلاته وفق رؤية جديدة.

وخصّصت الوزارة اليوم الأول، حسب ما جاء في بلاغ لها، ورشات العمل للتحاور مع ممثلي الهياكل العموميّة ذات العلاقة بقطاع الطفولة، في حين ستخصص لقاءات اليومين المواليين للتباحث حول آفاق تطوير الخط الأخضر 1809 تباعا مع مكونات المجتمع المدني ومشغلي شبكات الاتصالات وعدد من الأطفال.

ويعمل الخطّ الأخضر 1809 منذ إحداثه خلال فترة الحجر الصحّي في أفريل 2020 على تلقي الأخصائيّات النفسيّات للإشعارات المتعلّقة بتهديد مصلحة الطفل الفضلى وتأمين خدمات الإنصات والإحاطة النفسية والتوجيه وتأمين الصحة النفسية للأطفال وللعائلات التّونسية، وتمكّن من الاستجابة لـ 6851 حالة في الغرض.

وتمّ إطلاق هذا الخطّ بالتعاون مع مكتب "اليونيسف" بتونس والجمعية التونسية للبحث والعلاج العائلي والزوجى، وشركتي تريكوم Tricom وفوكالكوم Vocalcom.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260939



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 31 جانفي 2023 | 9 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:14 17:45 15:21 12:40 07:23 05:54
Babnet
10°
 Babnet15° Babnet % 76 :الرطــوبة
تونــس Babnet
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-815°-915°-1016°-816°-9
  • Avoirs en devises
    22332,4

  • (31 jan)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,33843 DT        1$ =3,06848 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 jan)   285,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   