الملعب التونسي: حمادي الدو مدربا جديدا لاكابر كرة القدم

اعلن الملعب التونسي اليوم الثلاثاء عن انهاء اجراءات التعاقد مع المدرب حمادي الدو الذي سيتولى الاشراف على الدكة الفنية لاكابر كرة القدم الى نهاية الموسم الجاري وفق ما اعلن عنه فريق باردو عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي.



وكانت ادارة الملعب التونسي ذكرت في بيان اصدرته يوم الجمعة الماضي عن توصلها الى اتفاق يقضي بتولي حاتم الميساوي الاشراف على الفريق في بقية جولات الموسم اثر فك الارتباط بالتراضي مع المدرب اسكندر القصري بسبب سوء النتائج, الا ان الميساوي قرر الالتحاق بفريق الانتصار السعودي.

ويمر الملعب التونسي بازمة نتائج اثر تكبده لاربع هزائم متتالية في سباق المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى كان اخرها خسارته امس الاثنين امام هلال الشابة حيث يحتل المركز المركز السادس ب10 نقاط بالشراكة مع هلال الشابة و امل حمام سوسة.

ويستضيف الملعب التونسي خلال الجولة القادمة المقررة يوم الخميس 2 فيفري 2023 النجم الساحلي بمركب الهادي النيفر بباردو.



