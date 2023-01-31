أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة، اليوم الثلاثاء، بايداع ثلاثة أشخاص السجن المدني بالجهة بتهمة توزيع أموال على ناخبين بهدف التأثير عليهم، حسب ما ذكره مصدر قضائي ل"وات".



وكانت النبابة العمومية قد قرّرت أوّل أمس الأحد الإحتفاظ بهؤلاء الأشخاص بعد أن ألقت عليهم عناصر أمنية القبض وهم بصدد توزيع أموال في محيط مركز الإقتراع الواقع بالمدرسة الإبتدائية عمر بن سليمان 2 .



وقال المصدر القضائي أن الأشخاص الثلاثة قد إعترفوا عند التحقيق معهم بتقديم عطايا مالية بغرض التأثير على الناخبين وحثهم على التصويت لفائدة أحد المترشّحين الإثنين بدائرة قفصة الجنوبية، مضيفا أن هؤلاء الأشخاص سوف يُحالون على المجلس الجُناحي بالمحكمة الإبتدائية بقفصة، من أجل إركابهم لجريمة التأثير على الناخبين بتقديم عطايا مالية ومادّية، طبقا للمرسوم المُنظّم للإنتخابات.



واضاف ان المُترشّح المعني بهذه القضية، سوف يُحال بدوره في حالة سراح على نفس جلسة المجلس الجُناحي.



