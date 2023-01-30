قال رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر إنّ نسبة المشاركة العامة في الاقتراع في الدور الثاني للانتخابات التشريعية في تونس بلغت 11.40 في المائة وذلك بإقبال 895 ألف وناخبين إثنين . وأوضح بوعسكر خلال ندوة صحفية تعلّقت بالإعلان عن النتائج الأوليّة للانتخابات التشريعية في دورها الثاني والتي جرت أمس الأحد العدد الجملي للمسجلين في الدور الثاني 7 ملايين و853 ألفا و447 ناخبا من بينهم 5 ملايين و827 ألفا و949 مسجلون إراديا ومليونين و25 ألفا و498 مسجلون آليا.

وفي هذا الجانب بيّن أنّ نسبة الإقبال بالنسبة للمسجّلين آليّا كانت 14 بالمائة في حين كانت نسبة إقبال المسجّلين آليا في حدود 2017 بالمائة.

كما أكّد أنّه وبعد التثبّت في كافّة التقارير الواردة عليها من أعوان مراقبة الحملة الانتخابية وخلايا الرصد التابعة للهيئة تمّ تسجيل بعض المخالفات والتجاوزات تراوحت بين 10 مخالفات تعلّقت بتغيير مكان أو توقيت النشاط دون الإعلام المسبق و14 مخالفة تعلّقت بعدم التأشير على المعلّقات أو البيان من قبل الهيئة الفرعيّة و30 مخالفة حول عدم الإعلام بالنشاط في الآجال القانونية و37 مخالفة حول التعليق خارج الأماكن المخصصة.

وأشار رئيس الهيئة، أيضا، وخلال تقديمه لجملة من المعطيات العامّة إلى أنّ عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ المترشّحين كانت 849 ألف و104 ناخب بنسبة 94،9 بالمائة بالنظر إلى أنّ عدد الأوراق الملغاة بلغت 28 ألف و524 ورقة بنسبة 302 بالمائة فيما بلغ عدد الأوراق البيضاء 17 ألف و374 ورقة بنسبة 1،9 بالمائة.



يشار إلى أنّ عدد المترشحين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية بلغ 262 مترشحا من بينهم 34 امرأة و228 رجلا أغلبهم من الكهول، بنسبة 49،2 بالمائة، ما بين 46-60 سنة والشباب، بنسبة 38،9 بالمائة ما بين 30-45 سنة.



وكانت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات قد سجّلت قيام مليون و25 ألفا و418 ناخبا بالتصويت في الدور الأول من الانتخابات التشريعية أي بنسبة إقبال قدّرت ب 11،22 بالمائة.

يذكر أنّ عدد المترشّحين لهذه الانتخابات بلغ 1055 مترشّحا، وأنّ العدد الجملي للمسجّلين في الداخل والخارج هو 9 ملايين و136 ألفا و502 مترشّحا وأن العدد الجملي للذين قاموا بالتصويت في الدور الاول من الانتخابات التشريعية بلغ 1025418، في حين بلغ عدد أوراق التصويت الملغاة 45613، أما العدد الجملي لأوراق التصويت البيضاء فقد بلغ 23789، ليبلغ بذلك عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ المترشحين 956016.



