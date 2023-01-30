الغرفة النقابية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة تلغي اضرابها المبرمج من اليوم 30 جانفي إلى 1 فيفري 2023

أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، إلغاء الاضراب الذي كان مبرمجا بداية من اليوم الاثنين 30 جانفي الى غاية 1 فيفري 2023، مؤكدة تواصل نسق نشاطها بصفة طبيعية.



وأوضحت الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاثنين، أن إلغاء تعليق نشاط موزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، يأتي اثر التوصل إلى اتفاق مع سلطة الاشراف حول مطالب المهنيين.



وأكدت ان هذا الاتفاق قد تم بعد عقد جلسات تفاوضية، مساء أمس الأحد وصباح الاثنين، مع مسؤولين بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بحضور الوزيرة، نائلة القنجي، ورئيس منظمة الأعراف، سمير ماجول، الى جانب مسؤولين من وزارة التجارة وتنمية الصادرات.



وكان رئيس غرفة موزّعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، محمد منيف، قد أبرز، خلال ندوة صحفية انتظمت الجمعة 27 جانفي 2023، بمقر منظمة الأعراف، أن قرار تعليق النشاط هو بالأساس للمطالبة بالترفيع في منحة التوزيع بنحو 300 مليم لتغطية الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات.



كما برّر منيف قرار الاضراب، السابق، بالتراكمات الناجمة عن عدم تفعيل اتفاقيات ممضاة مع سلطة الإشراف، والتي تسببت في تفاقم المشاكل في القطاع وتكبد المهنيين خسائر فادحة.



وقد أكد أعضاء الغرفة، قد دعوا خلال ذات الندوة ، ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لعمل موزع قوارير الغاز المنزلي بالجملة مطالبين بإرساء برنامج ثلاثي، يشمل السنوات الثلاث القادمة، لمجابهة ارتفاع عناصر الكلفة من إطارات مطاطية وزيوت وأداءات وتأمين وغيرها.



كما نادوا بإلغاء شرط المستوى التعليمي لسواق الشاحنات الذي يعيقهم عن متابعة الدورات التكوينية وممارسة المهنة.



