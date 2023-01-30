استكمل أعضاء الهيئة الفرعية للانتخابات، صباح اليوم الاثنين، عملية فرز أصوات الناخبين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية بقاعة التجميع بالمهدية.



وكشفت الهيئة عن النتائج الأولية، بعد تسجيل نسبة إقبال في حدود 5ر13 بالمائة:



- فوز المترشح أحمد بنور عن دائرة المهدية بعد حصوله على 3294 صوتا، مقابل 2826 صوتا للمترشح محمد خواص

- فوز المترشح محمد بن حسين عن الدائرة الانتخابية رجيش - قصور الساف - البرادعة على 4866 صوتا، مقابل 2775 صوتا للمترشح الهادي طرشون

- فوز المترشح عماد أولاد جبريل المترشح عن دائرة بومرداس - السواسي ب4907 اصوت، مقابل 3745 صوتا للمترشح محسن كرشود

- فوز المترشح منير الكموني عن دائرة أولاد الشامخ - هبيرة - شربان ب 3037 صوتا، مقابل 2521 صوتا للمترشح محسن بن عبد الله

- فوز المترشح بلال المشري عن دائرة سيدي علوان - الشابة - ملولش بـ4760 صوتا مقابل 3857 صوتا للمترشح وهيب الشمك

- فوز المترشح فتحي رجب عن دائرة الجم على 2564 صوتا مقابل 2057 صوتا للمترشحة نوال نصير



وسجلت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمهدية 4 مخالفات من بينها 3 مخالفات ضد مترشحين للدور الثاني تعلقت بخرق الصمت الانتخابي

وكان 43 الفا و325 ناخبا مسجلا تقدموا للإدلاء بأصواتهم في الدور الثاني وذلك من مجموع 341 ألفا و347 ناخبا مسجل بالجهة



