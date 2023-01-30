قفصة-تشريعية: النتائج الأولية للدور الثاني في الدوائر الانتخابية الأربع

قفصة-تشريعية: النتائج الأولية للدور الثاني في الدوائر الانتخابية الأربع

Publié le Lundi 30 Janvier 2023 - 10:21 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أظهرت النتائج الأولية لعملية فرز أصوات الناخبين والناخبات للانتخابات التشريعية بولاية قفصة، عن فوز المترشح محمد علي بدائرة قفصة الجنوبية وذلك بحصوله على 4323 صوتا وفق الهيئة الفرعية للانتخابات.

وفي دائرة الحوض المنجمي ام العرايس-الرديف-المتلوي-المظيلة-سيدي بوبكر فاز المترشح محمد ماجدي بحصوله على 7612 صوتا.
اما في دائرة القصر-قفصة الشمالية-سيدي عيش وزانوش، فقد فاز المترشح نجيب عكرمي بحصوله على 3529 صوتا.
في حين، فاز النوري جريدي بعضوية في البرلمان القادم عن دائرة بلخير-القطار-السند بحصوله على3851 صوتا.

يذكر أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية للدور الثاني بالدوائر الإنتخابية الأربع بولاية قفصة بلغت 12،67 بالمائة اي ما يعادل 35 ألفا و697 صوتا من مجموع 281 ألفا و701 ناخب وناخبة مرسّمين بالسجل الانتخابي.


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