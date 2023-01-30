توزر: تقدم المترشحين رمزي الشتوي ونبيه ثابت ونزار الصديق في نسب التصويت

انتهت مساء أمس الاحد في حدود الحادية مساء بقاعة التجميع المركزية بتوزر عمليات العد اليدوي والآلي للأصوات المصرح بها خلال الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بولاية توزر ونشر عدد المصوتين لكل مترشح ونسب التصويت في انتظار قرار مجلس الهيئة العليا للانتخابات بعد الاطلاع على جميع المحاضر والمخالفات.



وتشير النتائج الأولية الى حصول المرشح رمزي الشتوي عن الدائرة الانتخابية توزر على عدد أصوات قدر ب 2984 صوتا أي بنسبة تصويت بلغت 51,04 بالمائة من الأصوات مقابل حصول المرشح الثاني من نفس الدائرة زايد تريكي على عدد أصوات قدره 2862 صوتا أي بنسبة تصويت بلغت 48,96 بالمائة.

وتحصل في الدائرة الانتخابية دقاش حامة الجريد تمغزة المرشح نبيه ثابت على عدد أصوات بلغ 2941 صوتا بنسبة تصويت قدرها 57,04 بالمائة يليه المرشح محمد العوالي بعدد أصوات بلغ 2215 صوتا بنسبة 42,96 بالمائة من عدد الأصوات المصرح بها.

وتوزعت الأصوات في الدائرة الانتخابية نفطة حزوة الى 1121 للمرشح نزار الصديق بنسبة 60,37 بالمائة ثم المرشح الاسعد الصليعي الذي تحصل على عدد أصوات بلغت 736 صوت أي بنسبة 39,63 بالمائة.

مع العلم وأنه لم يتم تسجيل أي مخالفة انتخابية خلال يوم الانتخاب كما سارت عمليات الاقتراع في جميع المكاتب بشكل عادي.

وللتذكير فقد بلغت نسبة المشاركة في التصويت بعد غلق مراكز الاقتراع في كامل الولاية 15,63 بالمائة بقيام 13401 ناخب بالتصويت.

واختلفت هذه النسبة حسب الدوائر الى 15,81 بالمائة في دائرة توزر بإدلاء 6139 شخص بأصواتهم وبلغت في دائرة دقاش حامة الجريد تمغزة 20,26 بالمائة بقيام 5335 ناخب بالتصويت ولم تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات في دائرة نفطة حزوة 9,37 بالمائة بعد توجه 1927 ناخب الى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.



