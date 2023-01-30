انس جابر تفقد وصافة تصنيف لاعبات التنس المحترفات وتتراجع الى المركز الثالث

انس جابر تفقد وصافة تصنيف لاعبات التنس المحترفات وتتراجع الى المركز الثالث

Publié le Lundi 30 Janvier 2023 - 10:46 قراءة: 0 د, 32 ث
      
فقدت التونسية انس جابر وصافة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين وتراجعت الى المركز الثالث في اعقاب بطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، التي اختتمت امس الاحد على ملاعب ملبورن.

وكانت انس جابر دخلت بطولة استراليا وهي مصنفة ثانية عالميا لكن خروجها منذ الدور الثاني امام التشيكية ماركيتا فاندروسوفا وتتويج البيلاروسية ارينا سابالينكا باللقب حكما عليها بالتراجع الى المركز الثالث عالميا.
وحافظت البولونية ايغا سيفاتيك على الصدارة بينما تراجعت كل من الامريكية جيسيكا بيغولا والفرنسية كارولينا غارسيا مرتبة واحدة لتصبحا في المركزين الرابع والخامس على التوالي.
وحققت الكازخستانية ايلينا ريباكينا وصيفة بطلة استراليا قفزة هامة ب15 مرتبة لتصعد الى المركز العاشر عالميا.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260825



En continu...

Toutes les news...
الانتخابات التشريعية 2022
الاثنين 30 جانفي 2023 | 8 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:13 17:44 15:20 12:39 07:23 05:54
Babnet
13°
 Babnet14° Babnet % 67 :الرطــوبة
تونــس Babnet
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
14°-615°-814°-915°-1015°-11
  • Avoirs en devises
    22352,1

  • (27 jan)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,34151 DT        1$ =3,06625 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 jan)   236,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   