القيروان : الهيئة الفرعية للانتخابات تنفي ماراج بخصوص غلق مركزي اقتراع بسبب عملية تفتيش امنية بالكلاب المدربة

Publié le Dimanche 29 Janvier 2023 - 19:01 قراءة: 0 د, 30 ث
      
نفى عضو الهيئة الفرعية للانتخابات رضوان الفطناسي ما تم تداوله بشأن إخلاء مركزي الاقتراع ابو زمعة البلوي والصحابي بعد تولي وحدات امنية القيام بعملية تفتيش بواسطة الكلاب المدربة

وأكد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان ما تم تداوله بخصوص غلق مركز الاقتراع بالقيروان عار من الصحة وان العملية الانتخابية متواصلة به الى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الاحد.

واوضح ان ما قامت به الوحدات الامنية بالقيروان هي اجراءات امنية عادية وتندرج في اطار التوقي و حماية العملية الانتخابية.
و يأتي ذلك اثر رواج قيام 4 امنيين بالقيروان بإخلاء وغلق مركزي الاقتراع ابي زمعة البلوي والصحابي لتفتيشه بواسطة الكلاب المدربة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260798



En continu...

Toutes les news...
الأحد 29 جانفي 2023 | 7 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:12 17:43 15:20 12:39 07:24 05:55
Babnet
10°
 Babnet14° Babnet % 76 :الرطــوبة
تونــس Babnet
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
14°-715°-615°-814°-815°-9
  • Avoirs en devises
    22352,1

  • (27 jan)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,34151 DT        1$ =3,06625 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 jan)   236,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   