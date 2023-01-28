رغم اعلان الملعب التونسي الاتفاق معه ... حاتم الميساوي مدربا جديدا لنادي الانتصار السعودي

اعلنت ادارة نادي الانتصار السعودي تعاقدها مع المدرب التونسي حاتم الميساوي للاشراف على الفريق الاول لكرة القدم الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة ضمن المجموعة الاولى من منافسات بطولة الدرجة الثانية السعودية لكرة القدم.



وكانت ادارة الملعب التونسي ذكرت في بيان اصدرته امس الجمعة عن توصلها الى اتفاق يقضي بتولي حاتم الميساوي الاشراف على الفريق في بقية الموسم اثر فك الارتباط بالتراضي مع المدرب اسكندر القصري بسبب سوء النتائج.

ويتعين على الملعب التونسي البحث عن مدرب اخر علما وان الحصة التدريبية التي دارت امس الجمعة كانت باشراف مدرب فريق النخبة امير الدريدي.

ويمر الملعب التونسي بازمة نتائج اثر تكبده ثلاث هزائم متتالية في سباق المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى امام كل من امل حمام سوسة 1-2 في ملعب بوعلي الحوار والنادي الصفاقسي صفر-1 في مركب الهادي النيفر والترجي الرياضي صفر-2 في ملعب حمادي العقربي برادس ما جعله يتراجع الى المركز السادس برصيد 10 نقاط بالتساوي مع امل حمام سوسة على بعد 3 نقاط من متذيل الترتيب هلال الشابة.

وتضم المجموعة 8 فرق يتاهل منها اصحاب المراتب الاربع الاولى الى مجموعة التتويج بينما ينزل متذيل الترتيب مباشرة الى الرابطة المحترفة الثانية على ان تخوض الفرق التي ستتحصل على المراتب 5 و6 و7 منافسات مجموعة تفادي النزول.



