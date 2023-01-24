الكاف: وفد صحي مالي يطّلع على التجارب النموذجية لديوان الأسرة في مجال الصحة الإنجابيّة والعمران البشري بالجهة

أدى وفد رفيع المستوى يمثّل إدارة الصحة الانجابية في دولة مالي، اليوم الثلاثاء، زيارة عمل إلى ولاية الكاف للاطلاع على التجارب النموذجية التي نجح الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في تجسيمها بهذه الولاية وجعل منها مثالا يحتذى في هذا المجال.



وأدّى الوفد المالي، الذي يضم اطارات طبية سامية تنشط في مجال الأسرة والصحة الانجابية والعمران البشري، زيارة إلى فضاء توجيه الشباب بالمندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالكاف، وزيارة الى المركز الوسيط للصحة بحي الانس بالكاف واطلع على نشاط المركز في مجال الخدمات الطبية في الخط الاول.

وعبّر رئيس الوفد، الدكتور محمد ادريس، عن إعجابه بالتجربة التونسية في مجال الصحة الانجابية والأسرة والعمران البشري قائلا إنها"تجربة نموذجية في أفريقيا ويمكن لدولة مالي أن تستفيد منها لتطوير القطاع الصحي فيها".

وأكد على أهمية التعاون التونسي المالي في المجال الصحي والذي تدعمه دولة اسبانيا، حيث مكّن التعاون الثلاثي التونسي الاسباني والمالي من تطوير القطاع الصحي في مالي ومن تحسين أدائه، على حد قوله.

ومن جهته أكد المدير الجهوي للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالكاف، محمد البوصيري، في كلمة ألقاها بالمناسبة، على جدية الديوان في التعامل مع المتغيرات التي تمس القطاع الصحي وخاصة في مجال الصحة الانجابية والأمراض المنقولة جنسيا والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.

وأكد أن التجارب التي قام بها الديوان في ولاية الكاف في هذا المجال عرفت نجاحا كبيرا، ومكّنت من توعية تحسيس الفئات الهشة وخاصة الشبابية منها بأهمية الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا، وبالطرق الوقائية المعتمدة في الغرض.







