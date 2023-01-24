الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكام مباريات الجولة العاشرة

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، المقرر اجراؤها غدا الأربعاء:



الأربعاء 24 جانفي

المجموعة الأولى:

في ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي التونسي - الملعب التونسي ( 14:00 س)

الحكم: أسامة رزق الله



في ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الرياضي الصفاقسي - النجم الرياضي الساحلي ( 14:00 س)

الحكم: محمود البنا



في ملعب حمام سوسة المعشب

الأمل الرياضي بحمام سوسة - النادي الرياضي البنزرتي ( 14:00 س)

الحكم: الصادق السالمي



في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين - هلال الشابة ( 14:00 س)

الحكم: وليد الجريدي



المجموعة الثانية:

في ملعب بن قردان

الاتحاد الرياضي ببن قردان - المستقبل الرياضي بالرجيش ( 14:00 س)

الحكم: نعيم حسني



في ملعب سيدي بوزيد المعشب (دون حضور جمهور)

أولمبيك سيدي بوزيد - الأولمبي الباجي ( 14:00 س)

الحكم: محمد الفاني



في ملعب مصطفى بن جنات

الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي بالمتلوي ( 14:00 س)

الحكم: أيمن النصري



في ملعب سليمان البلدي

المستقبل الرياضي بسليمان - النادي الافريقي ( 14:00 س)

الحكم: نضال اللطيف



