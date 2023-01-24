الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكام مباريات الجولة العاشرة

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، المقرر اجراؤها غدا الأربعاء:
الأربعاء 24 جانفي
المجموعة الأولى:
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي التونسي - الملعب التونسي ( 14:00 س)
الحكم: أسامة رزق الله
في ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الرياضي الصفاقسي - النجم الرياضي الساحلي ( 14:00 س)
الحكم: محمود البنا
في ملعب حمام سوسة المعشب
الأمل الرياضي بحمام سوسة - النادي الرياضي البنزرتي ( 14:00 س)
الحكم: الصادق السالمي
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين - هلال الشابة ( 14:00 س)
الحكم: وليد الجريدي
المجموعة الثانية:
في ملعب بن قردان
الاتحاد الرياضي ببن قردان - المستقبل الرياضي بالرجيش ( 14:00 س)
الحكم: نعيم حسني
في ملعب سيدي بوزيد المعشب (دون حضور جمهور)
أولمبيك سيدي بوزيد - الأولمبي الباجي ( 14:00 س)
الحكم: محمد الفاني
في ملعب مصطفى بن جنات
الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي بالمتلوي ( 14:00 س)
الحكم: أيمن النصري
في ملعب سليمان البلدي
المستقبل الرياضي بسليمان - النادي الافريقي ( 14:00 س)
الحكم: نضال اللطيف
الأربعاء 24 جانفي
المجموعة الأولى:
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي التونسي - الملعب التونسي ( 14:00 س)
الحكم: أسامة رزق الله
في ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الرياضي الصفاقسي - النجم الرياضي الساحلي ( 14:00 س)
الحكم: محمود البنا
في ملعب حمام سوسة المعشب
الأمل الرياضي بحمام سوسة - النادي الرياضي البنزرتي ( 14:00 س)
الحكم: الصادق السالمي
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين - هلال الشابة ( 14:00 س)
الحكم: وليد الجريدي
المجموعة الثانية:
في ملعب بن قردان
الاتحاد الرياضي ببن قردان - المستقبل الرياضي بالرجيش ( 14:00 س)
الحكم: نعيم حسني
في ملعب سيدي بوزيد المعشب (دون حضور جمهور)
أولمبيك سيدي بوزيد - الأولمبي الباجي ( 14:00 س)
الحكم: محمد الفاني
في ملعب مصطفى بن جنات
الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي بالمتلوي ( 14:00 س)
الحكم: أيمن النصري
في ملعب سليمان البلدي
المستقبل الرياضي بسليمان - النادي الافريقي ( 14:00 س)
الحكم: نضال اللطيف
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