بطولة فرنسا : تراجع مستوى نيمار يثير الكثير من التساؤلات بعد اصابته في مونديال قطر

Publié le Lundi 23 Janvier 2023 - 22:48 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أفادت تقارير صحفية اسبانية, أن تراجع مستوى البرازيلي نيمار دا سيلفا, نجم باريس سان جيرمان, يثير الكثير من التساؤلات
بعد انتهاء كأس العالم 2022 بقطر.
واشارت صحيفة "آس" الإسبانية, إن نيمار لم يستعد مستواه منذ تعرضه لإصابة في الكاحل أمام صربيا ضمن منافسات دور مجموعات مونديال قطر.
كما تلقى اللاعب البرازيلي مع باريس سان جيرمان, بطاقة حمراء ضد ستراسبورغ, وهو ما أدى إلى غيابه عن مباراة لانس التي خسرها فريقه هذا الشهر.
وذكرت الصحيفة أن نيمار تعرض لانتقادات, بسبب تراجع مستواه أمام رين في البطولة الفرنسية, كما أنه شوهد يعرج بساقه اليمنى.
وأكد ذات المصدر, أن كاحل نيمار لم يتعاف بالكامل من الإصابة وهو ما يثير الكثير من القلق داخل "حديقة الأمراء".
وينتظر النادي الباريسي تحد كبير الشهر المقبل, حيث سيواجه بايرن ميونيخ في ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا.

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