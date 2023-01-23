بطولة العالم لكرة اليد/كاس الرئيس: المنتخب التونسي يفوز على نظيره الجزائري 30-25

Publié le Lundi 23 Janvier 2023 - 17:20 قراءة: 0 د, 31 ث
      
فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد مساء اليوم الاثنين على نظيره الجزائري بنتيجة 30-25 وذلك في اطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لكاس رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد التي تدور على هامش بطولة العالم للعبة في السويد وبولونيا الى غاية 28 جانفي الجاري.
وانهى زملاء اصيل النملي مباريات المجموعة في الصدارة ب6 نقاط.

وكان المنتخب التونسي قد تفوق على نظيره المغربي والمقدوني لحساب الجولتين الاولى والثانية من دور المجموعتين لمسابقة كاس الرئيس ضمن مونديال لكرة اليد (بولونيا - السويد 2023 ).
ويلاقي المنتخب التونسي يوم الاربعاء منتخب الشيلي متصدر المجموعة الاولى في مباراة مدارها المركز 25 الذي عاد به من مونديال مصر 2021




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