بطولة العالم لكرة اليد:الدور الرئيسي - المنتخب المصري من أجل صدارة المجموعة الرابعة

تقام اليوم الاثنين آخر مباريات الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد الجارية ببلونيا والسويد من 11 الى 29 جانفي حيث سيتم التعرّف على اثرها بصفة رسمية على المنتخبات الثمانية المتاهلة الى ربع النهائي ، بعد أن تمّ التعرّف عن 7 منتخبات ضمنت مقاعاعدها ومواصلة مغامرتها في البطولة عن المجموعات الأربعة رغم ان منتخب الدنمارك يعتبر قريبا جدا منطقيا من التاهل بفضل فارق الاهداف على حساب منتخب كرواتيا.



ويبرز لقاء المنتخب الألماني ونظيره النرويجي كقمة لقاءات المجموعة الثالثة لمعرفة صاحبي المركز الأول والثاني، بينما يواجه المنتخب المصري المتأهل العربي الوحيد للدور ربع النهائي نظيره الدنماركي بطل العالم في لقاء لن يرضى فيه منتخب الفراعنة الاّ بنتيجة الانتصار أو التعادل لتصدر مجموعته الرابعة، عكس المنتخب الدنماركي الذي قد يحتاج للتعادل على الاقل لضمان ترشحه في حين ان هزيمته ستجعله يحتاج لفارق الاهداف للتاهل على حساب كرواتيا في خالى فوزها اليوم



ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب المصري في حال تأهله كمتصدر للمجموعة الرابعة مع المنتخب المجري صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، أما في حالة الخسارة مع الدنمارك وتأهله كصاحب مركز ثاني، فسيواجه منتخب السويد أحد منظمي البطولة ومتصدر المجموعة الثانية.



وكان المنتخب المصري، أحد ممثلي العرب الستة في النسخة 28 من بطولة العالم الى جانب منتخبات تونس و البحرين والسعودية وقطر والجزائر والمغرب قد حقق نتائج باهرة ومميزة في مشواره ببطولة العالم حيث يعد أحد المنتخبات الثلاثة الى جانب السويد وفرنسا التي فازت في جميع مبارياتها في الدور الأول والدور الرئيسي.



وحقق أبناء المدرب الاسباني روبرتو غارسيا باروندو العلامة الكاملة في الدور الأول بعد الفوز على كرواتيا 31 - 22 ، و على المغرب 30 - 19 و على الولايات المتحدة 35 - 16، ليتهل كمتصدر عن المجموعة السابعة، قبل أن يؤكد تألقه في الدور الرئيسي بالفوز على بلجيكا 33 - 28 و البحرين 26 - 22.



ويحمل المنتخب المصري آمالا عريضة لكرة اليد العربية والذهاب بعيدا في المونديال، خصوصا بعدما برهن عن أحقيته وجدارته في أن يكون أحد أبرز المرشحين لحصد اللقب العالمي الأول لرصيده كممثل عربي وافريقي للعبة من جهة، وكسر سيطرة واحتكار المنتخبات الأوروبية للقب.



يذكر أنّ المنتخبات الـسبعة التي بلغت الدور ربع النهائي لبطولة العالم الحالية هي فرنسا و اسبانيا و السويد والمجر و ألمانيا والنرويج ومصر، في حين ستلعب الورقة الثامنة بين المنتخبين الدنماركي و الكرواتي، مع افضلية منطقية للدنمارك حيث أنّ فوز الدنمارك على مصر سيؤهل "الفايكنغ" مباشرة الى ربع النهائي بالمركز الأول ودون النظر الى نتائج بقية المباريات، في حين أنّ تأهل المنتخب الكرواتي بطل العالم في نسخة 2003 بالبرتغال مرهون بفوزه على البحرين وفوز مصر على الدنمارك بقفارق عريض جدا علما ان منتخب الدنمارك يملك فارق ب 39 هدفا في حين يملك كرواتيا فارقا ب(17 )...



وفي ما يلي بنتائج مباريات أمس، وبرنامج لقاءات اليوم الختامي للدور الرئيسي.



المجموعة الأولى

مونتنيغرو 23 - 31 سلوفينيا

ايران 22 - 26 بولونيا

اسبانيا 26 - 28 فرنسا



الترتيب ن ل

فرنسا 10 3

اسبانيا 8 3

سلوفينيا 6 3

بولونيا 4 3

مونتنيغرو 2 3

ايران 0 3



المجموعة الثانية

الرأس الأخضر 30 - 42 المجر

البرازيل 37 - 41 ايسلندا

السويد 32 - 30 البرتغال



الترتيب ن ل

السويد 10 3

المجر 6 3

ايسلندا 6 3

البرتغال 5 3

البرازيل 3 3

الرأس الأخضر 0 3



برنامج مباريات اليوم:

المجموعة الثالثة

قطر - الأرجنتين

صربيا - هولندا

ألمانيا - النرويج



الترتيب ن ل

ألمانيا 8 2

النرويج 8 2

صربيا 4 2

هولندا 4 2

قطر 0 2

الأرجنتين 0 2



المجموعة الرابعة

الولايات المتحدة - بلجيكا

كرواتيا - البحرين

مصر - الدنمارك



الترتيب ن ل

مصر 8 2

الدنمارك 7 2

كرواتيا 5 2

البحرين 4 2

بلجيكا 0 2

الولايات المتحدة 0 2



