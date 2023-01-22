خروج شيانتيك وجوف من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

ودعت المصنفة الأولى إيجا شيانتيك بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الأحد من الدور الرابع وتلتها كوكو جوف، التي كانت ضمن المرشحات للفوز باللقب، لتصبح المنافسة على لقب فردي السيدات مفتوحة على مصراعيها.

وتجنب ستيفانوس تيتيباس المصنف الثالث في البطولة مصيرا مماثلا إذ رفع مستواه ليفوز 6-4 و6-4 و3-6 و4-6 و6-3 على الإيطالي يانيك سينر ليبقي على آماله في الفوز بأول لقب في البطولات الأربع الكبرى.

وقال تيتيباس عن المباراة التي تجاوزت أربع ساعات "لقد كانت مباراة طويلة. أشعر وكأنني أمضيت دهرا داخل الملعب. كانت روعة كما يقولون هنا. أشعر بحرقة في وجهي من المجهود اليوم".

وخرجت المصنفة الأولى عالميا من البطولة على يد لاعبة قازاخستان إيلينا ريباكينا التي فازت بنتيجة 6-4 و6-4.

وقالت شيانتيك، الحائزة على لقب بطولتي فرنسا المفتوحة وأمريكا المفتوحة، إن الضغط كان يتزايد خلال الأسبوعين الماضيين وإنها كانت تخوض المباريات على أمل عدم الخسارة أكثر من رغبتها في الفوز.

وأضافت "شعرت أنني تراجعت خطوة إلى الخلف فيما يتعلق بالطريقة التي أتعامل بها مع مثل هذه البطولات وربما أردت أن يكون الأمر صعبا بعض الشيء. لذلك سأحاول الاسترخاء أكثر. هذا كل ما في الأمر".

وهذه المرة الأولى في حقبة الاحتراف التي يخرج فيها المصنفان الأول والثاني في منافسات فردي الرجال وفردي السيدات معا قبل دور الثمانية في إحدى البطولات الأربع الكبرى.

ربما توقعت ريباكينا، المصنفة 22 في البطولة، مواجهة جوف في دور الثمانية، لكن اللاعبة الأمريكية خسرت بنتيجة 7-5 و6-3 أمام إيلينا أوستابنكو، الفائزة بلقب في البطولات الأربع الكبرى والتي ابتعدت مؤخرا عن الأضواء.

وسددت أوستابنكو، بطلة فرنسا المفتوحة 2017، 30 ضربة ساحقة في مواجهة جوف على ملعب مارجريت كورت، لتترك منافستها البالغ عمرها 18 عاما باكية في المؤتمر الصحفي.

وأبلغت جوف الصحفيين قبل أن تنهمر دموعها "أشعر بأن الأمر كان صعبا. عندما تواجه لاعبة مثلها وهي تلعب بصورة جيدة حقا، فيبدو وكأن ليس هناك ما يمكنك فعله".

وبهذا تصل أوستابنكو ذات الضربات القوية إلى دور الثمانية ببطولة أستراليا المفتوحة للمرة الأولى. وسيكون هذا ظهورها الأول في هذا الدور بإحدى البطولات الأربع الكبرى منذ ويمبلدون 2018 عندما وصلت إلى قبل النهائي.

وحققت أوستابنكو مفاجأة مدوية بعدما أصبحت أول لاعبة من لاتفيا تفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى عندما توجت بطلة لفرنسا المفتوحة 2017 وهي في عمر 20 عاما.

ورغم السنوات العجاف التي تلت هذا الإنجاز، فإنها لم تشك في قدرتها على العودة من جديد.

وقالت "تغيرت حياتي كثيرا (بعد الفوز باللقب)، لذا كنت في حاجة لبضع سنوات لأعتاد على ما يحدث لأنني كنت يافعة جدا".

وأضافت "دائما ما كنت أعرف وكنت واثقة من لعبي. إذا لعبت جيدا فبمقدوري الفوز على أي لاعبة تقريبا".

وحقق التشيكي غير المصنف جيري ليتشكا مفاجأة جديدة في ملبورن بإقصاء المصنف السادس فيلكس أوجيه-ألياسيم وفاز 4-6 و6-3 و7-6 و7-6.

وسيواجه ليتشكا في الدور المقبل تيتيباس إذ سيسعى اللاعب التشيكي للثأر لخسارته في قبل نهائي روتردام العام الماضي.

ولم يخيب الأمريكي سيباستيان كوردا التوقعات في ملبورن إذ قطع خطوة أخرى نحو تكرار إنجاز والده بيتر بالفوز بأستراليا المفتوحة بعدما تغلب على هوبرت هوركاتش 3-6 و6-3 و6-2 و1-6 و7-6.

وحافظ كوردا، الذي فاز والده باللقب في 1998 عندما كان يلعب باسم التشيك، على هدوئه عندما قلب اللاعب البولوني المصنف العاشر تأخره في الشوط الفاصل بالمجموعة الخامسة ليتعادل 7-7 بعد فوزه بأربع نقاط متتالية.

ويواجه كوردا في الدور المقبل الروسي كارين ختشانوف المصنف 18.

وقال كوردا، المصنف 29 في البطولة، للجماهير "شعوري رائع. لم يكن لدي قدر كبير من الطاقة في المجموعتين الرابعة والخامسة، لكنكم يا رفاق دعمتموني".

وفاز ختشانوف بسهولة على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 6-صفر و6-صفر و7-6.

وبهذا يكون اللاعب الروسي قد تأهل إلى دور الثمانية بكل البطولات الأربع الكبرى.

ووصلت الأمريكية جيسيكا بيجولا إلى دور الثمانية في ملبورن بارك للمرة الثالثة على التوالي بتغلبها 7-5 و6-2 على التشيكية باربورا كريتشيكوفا المصنفة 20 في البطولة.

وستواجه بيجولا الفائزة من المواجهة التي تجمع فيكتوريا أزارينكا والصينية تشو لين.





