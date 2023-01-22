قابس: رفع ما يفوق ألف طن من فواضل البناء في حملة نظافة مشتركة بغنوش

قابس: رفع ما يفوق ألف طن من فواضل البناء في حملة نظافة مشتركة بغنوش

Publié le Dimanche 22 Janvier 2023 - 11:19 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تم، يوم أمس السبت، رفع أكثر من ألف طن من فواضل البناء، بمدينة غنوش من ولاية قابس، وذلك في اطار حملة نظافة مشتركة أقيمت بمشاركة ولاية قابس ومعتمدية غنوش وبلدية الحامة والادارة الجهوية للتجهيز والاسكان والعديد من الشركات الخاصة، بالاضافة الى مصالح البلدية، وفق ما اوردته البلدية على موقعها الاكتروني.

وقد تم نقل هذه الفواضل بواسطة 10 شاحنات ثقيلة الى المصب الوقتي الذي خصصته السلط الجهوية لتجميع فواضل البناء بمنطقة قابس الكبرى، التي تضم قابس المدينة وقابس الجنوبية وقابس الغربية وغنوش، وهي فواضل سيتم نقلها بعد ذلك الى مصب نهائي تم تخصيصه للغرض.

ومكنت هذه الحملة، التي أكدت بلدية غنوش أنها ستتواصل لأيام أخرى بمعداتها، من القضاء على العديد من المصبات العشوائية لفواضل البناء، التي انتشرت بكل أرجاء المدينة وبمدخلها الرئيسي على مستوى بوشمة.

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