المصنفة الأولى شيانتيك تودع أستراليا المفتوحة أمام بطلة ويمبلدون ريباكينا

ودعت المصنفة الأولى عالميا إيجا شيانتيك بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بهزيمتها بنتيجة 6-4 و6-4 أمام إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون العام الماضي في ملعب رود ليفر يوم الأحد.



وتأهلت ريباكينا لدور الثمانية لأول بطولة كبرى للموسم لأول مرة بعد عرض مذهل أمام اللاعبة البولندية.



وقالت ريباكينا "كانت مباراة صعبة حقا واحترم إيجا حقا بسبب قوتها وفوزها ببطولات كبرى. إنها لاعبة شابة وتلعب جيدا حقا. أعتقد أن الإرسال كان جيدا حقا اليوم لكنني كنت أعاني من جانب واحد فقط.

"ثم في اللحظات المهمة لعبت جيدا وهذا أحدث الفارق خلال المباراة".

وستلتقي ريباكينا، المصنفة 22، مع اللاتفية إيلينا أوستابنكو في دور الثمانية.



وجاءت بداية شيانتيك، حاملة لقب بطولتي فرنسا المفتوحة وأمريكا المفتوحة، صعبة للمباراة وفقدت إرسالها في الشوط الافتتاحي بعد تلقيها تحذيرا من الحكم الرئيسي بسبب الوقت الذي استغرقته في الإعداد قبل المباراة.

وقاتلت لتدرك التعادل في الشوط الرابع لكن ريباكينا كسرت إرسال منافستها مرة اخرى لتحسم المجموعة الأولى.

وبدا أن شيانتيك تعافت عندما أدركت التعادل 3-3 بعد تأخرها 3-صفر في بداية المجموعة الثانية، وذلك بفضل المزيد من الضربات الأمامية القوية لكن ريباكينا كسرت إرسال اللاعبة البولندية مرة اخرى.



وكسرت اللاعبة المولودة في روسيا وتلعب بيدها اليمنى إرسال شيانتيك مرة اخرى والنتيجة 4-4 في المجموعة الثانية قبل أن ترسل للفوز بالمباراة.

وقاد الفوز ريباكينا للتأهل لدور الثمانية للمرة الثالثة في البطولات الكبرى بعدما بلغت أيضا الدور ذاته في فرنسا المفتوحة 2021 قبل فوزها بلقب ويمبلدون العام الماضي.



