انطلاق فعاليات تظاهرة "فرصة " تحت شعار "نختار ثنيتي"

انطلقت اليوم بالحديقة اليابانية بمونبليزير، بتونس العاصمة فعاليات تظاهرة "فرصة " تحت شعار "نختار ثنيتي" وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش ووزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي، وذلك الى جانب سفير ألمانيا بتونس بيتر بروغال وممثل الإتحاد الأوروبي بتونس فرانسيسكو اكوستا ، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري.

وأكد كمال دقيش بالمناسبة، على ضرورة منح الأولوية القصوى لمشاغل للشباب عبر متابعته والإحاطة به وتوفير كل الظروف الممكنة لتفعيل دوره وتمكينه من الإدماج الإقتصادي والإجتماعي.

كما دعا إلى العمل على مزيد مرافقته وتأطيره وتوفير الفرص له، من خلال تحفيزه وتوجيهه نحو طريق النجاح، حتى يتمكّن من التألق والريادة وبناء المشاريع المستقبلية.

وتضمّنت التظاهرة عددا من الورشات الفنية والتقنية الموجهة للشباب على غرار ورشة عمل تعريفية حول الحياة المهنية وتقنيات البحث عن عمل في تونس وفي الخارج. وتم عرض تصميم بمثابة رسم خرائط ديناميكي "يساعد على إظهار الخدمات والفرص المتاحة للشباب التونسي، في مجالات الشباب والرياضة وريادة الأعمال والتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل والتعاون الفني بالخارج.



وتاتي التظاهرة حسب وزارة الشباب و الرياضة في اطار حرصً الوزارة على التعريف بمختلف الفرص والإمكانيات المتاحة في مجالي التشغيل وريادة الأعمال في قطاعي التنشيط الشبابي والرياضة، وتفعيلاً للشراكة الناجعة القائمة مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني (جيز) والمنظمة الدولية للهجرة

كما تهدف التظاهرة إلى الترويج لفرص الإدماج المهني للشباب في تونس ودوليا وللتحسيس بالمخاطر المترتبة عن الهجرة غير النظامية.



