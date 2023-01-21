مونديال كرة اليد - برنامج مباريات يوم السبت ضمن الدور الرئيسي وكاس رئيس الاتحاد

Publié le Samedi 21 Janvier 2023 - 12:44 قراءة: 0 د, 25 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات اليوم السبت من منافسات الدور الرئيسي وكاس رئيس الاتحاد الدولي ضمن بطولة العالم لكرة اليد التي تحتضنهما حاليا بولونيا والسويد الى غاية 28 جانفي جاري :
السبت 21 جانفي 2023
الدور الرئيسي
المجموعة الثالثة
صربيا-الارجنتين (س15 و 30 دق)
قطر-النرويج (س 18)
هولندا-المانيا (س20 و 30 دق)

المجموعة الرابعة
البحرين-مصر (س15 و 30 دق)
كرواتيا-بلجيكيا (س18)
الولايات المتحدة-الدانمارك (س 20 و30دق)

كاس رئيس الاتحاد الدولي
المجموعة الثانية
الجزائر-المغرب (س15 و 30 دق)
تونس-مقدونيا الشمالية (س18)

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