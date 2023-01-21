مونديال كرة اليد - برنامج مباريات يوم السبت ضمن الدور الرئيسي وكاس رئيس الاتحاد

في ما يلي برنامج مباريات اليوم السبت من منافسات الدور الرئيسي وكاس رئيس الاتحاد الدولي ضمن بطولة العالم لكرة اليد التي تحتضنهما حاليا بولونيا والسويد الى غاية 28 جانفي جاري :

السبت 21 جانفي 2023

الدور الرئيسي

المجموعة الثالثة

صربيا-الارجنتين (س15 و 30 دق)

قطر-النرويج (س 18)

هولندا-المانيا (س20 و 30 دق)



المجموعة الرابعة

البحرين-مصر (س15 و 30 دق)

كرواتيا-بلجيكيا (س18)

الولايات المتحدة-الدانمارك (س 20 و30دق)



كاس رئيس الاتحاد الدولي

المجموعة الثانية

الجزائر-المغرب (س15 و 30 دق)

تونس-مقدونيا الشمالية (س18)



