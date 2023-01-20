"ويدو" تونس يتمكن من تعبئة 1 مليون دينار في 2022 لدعم 210 مؤسسة

مكّن المشروع الإقليمي، "ويدو"، الذّي تمّ إطلاقه في تونس خلال سنة 2022، من تعبئة 1 مليون دينار تمّ استثماره في دعم 210 مؤسسة موزّعة على 24 ولاية فضلا عن إنقاذ أو إحداث أكثر من 220 موطن شغل 63 بالمائة منها للنساء.



ويهدف إطلاق مشروع "ويدو"، المموّل من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وتقوم بتنفيذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تونس، توجيه تحويلات التونسيين بالخارج بشكل أفضل نحو خلق استثمارات ذات قيمة (تشغيل وفلاحة...). ويتعلّق الأمر بتشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على دعم أقاربهم في تونس لإحداث مؤسسات صغرى دافعة لاحداثات الشغل على المستوى المحلي والمساهمة في التنمية الاقتصادية للجهات.



وتعد العمليّة بسيطة وهو أن يقوم صاحب المبادرة ، أوّلا، باستثمار خاص (مثلا بقيمة 500 أورو) بدعم من المانح (قريب يعيش في الخارج) لصالح تطوير أنشطة المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة، وتقوم "ويدو" بمضاعفة الاستثمار من خلال توفير الدعم (مثلا: 1000 أورو).

ويستفيد، بالتوازي مع ذلك، باعث المشروع، في المرحلة الثانية، من عمليّة مصاحبة مهنية وفردية عبر شبكة من مدربي مشروع "ويدو" بالشراكة التقنية مع المحضنة "راد ستارت".



وسيتم إطلاق حملة رقمية، خلال الأيام المقبلة، تتعلّق بمشروع "ويدو" لتشجيع التونسيين بالخارج على التسجيل بالمنصة "ويدو" ( www.widu.tn ) قبل يوم 28 فيفير 2023 ودعوة أقاربهم من الباعثين لاستكمال التسجيل. ويشجع مشروع "ويدو كل المشاريع وخصوصا المبادرات النسوية فضلا عن المشاريع المجددة ذات المسؤولية الايكولوجية.



يذكر أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج تجاوزت قيمتها 2،5 مليار أورو خلال سنة 2022، وهو ما يمثل إمكانات هامّة من شأنها الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية في بلد المنشأ.



ويستهدف المشروع التونسيين المقيمين في ألمانيا والنمسا وفرنسا والنرويج وهولندا والسويد وسويسرا.

ويعد مشروع "ويدو أفريكا" متعدد الأطراف تمّ إطلاقه منذ سنة 2019 بالكامرون وغانا وتوسّع ليشمل 4 بلدان إفريقية أخرى من بينها تونس.



