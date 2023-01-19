بطولة الرابطة الاولى: النتائج والترتيب

في مايلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي جرت مساء اليوم الخميس:
الخميس 19 جانفي 2023
المجموعة الثانية
ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي-نجم المتلوي 2-صفر
ملعب سليمان
مستقبل سليمان-مستقبل الرجيش 1-صفر
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري-الاولمبي الباجي صفر-1
ملعب سيدي بوزيد (دون حضور الجمهور)
اولمبيك سيدي بوزيد-اتحاد بن قردان صفر-1
الترتيب
1-اتحاد بن قردان 18 8 6 0 2 7 2
2-الاتحاد المنستيري 16 8 5 1 2 9 3
3-الاولمبي الباجي 14 8 4 2 2 9 6
4-مستقبل سليمان 12 8 3 3 2 5 5
5-النادي الافريقي 11 8 3 2 3 6 7
6-مستقبل الرجيش 6 8 1 3 4 2 5
--نجم المتلوي 6 8 1 3 4 3 9
8-اولمبيك سيدي بوزيد 5 8 1 2 5 5 9
الاربعاء 18 جانفي 2023
المجموعة الاولى
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي-هلال الشابة 2-صفر
ملعب بوعلي لحوار بحمام سوسة
امل حمام سوسة-الملعب التونسي 2-1
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي-الترجي الرياضي 1-1
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين-النجم الساحلي صفر-2
الترتيب
1-النجم الساحلي 19 8 6 1 1 17 6
2-الترجي الرياضي 15 8 4 3 1 11 5
3-الملعب التونسي 10 8 2 4 2 10 9
-امل حمام سوسة 10 8 2 4 2 5 10
5-النادي الصفاقسي 8 8 1 5 2 5 7
--النادي البنزرتي 8 8 2 2 4 7 10
7-هلال الشابة 7 8 2 1 5 7 10
-اتحاد تطاوين 7 8 1 4 3 5 10
الخميس 19 جانفي 2023
المجموعة الثانية
ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي-نجم المتلوي 2-صفر
ملعب سليمان
مستقبل سليمان-مستقبل الرجيش 1-صفر
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري-الاولمبي الباجي صفر-1
ملعب سيدي بوزيد (دون حضور الجمهور)
اولمبيك سيدي بوزيد-اتحاد بن قردان صفر-1
الترتيب
1-اتحاد بن قردان 18 8 6 0 2 7 2
2-الاتحاد المنستيري 16 8 5 1 2 9 3
3-الاولمبي الباجي 14 8 4 2 2 9 6
4-مستقبل سليمان 12 8 3 3 2 5 5
5-النادي الافريقي 11 8 3 2 3 6 7
6-مستقبل الرجيش 6 8 1 3 4 2 5
--نجم المتلوي 6 8 1 3 4 3 9
8-اولمبيك سيدي بوزيد 5 8 1 2 5 5 9
الاربعاء 18 جانفي 2023
المجموعة الاولى
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي-هلال الشابة 2-صفر
ملعب بوعلي لحوار بحمام سوسة
امل حمام سوسة-الملعب التونسي 2-1
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي-الترجي الرياضي 1-1
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين-النجم الساحلي صفر-2
الترتيب
1-النجم الساحلي 19 8 6 1 1 17 6
2-الترجي الرياضي 15 8 4 3 1 11 5
3-الملعب التونسي 10 8 2 4 2 10 9
-امل حمام سوسة 10 8 2 4 2 5 10
5-النادي الصفاقسي 8 8 1 5 2 5 7
--النادي البنزرتي 8 8 2 2 4 7 10
7-هلال الشابة 7 8 2 1 5 7 10
-اتحاد تطاوين 7 8 1 4 3 5 10
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 260248