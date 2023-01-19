بطولة الرابطة الاولى: النتائج والترتيب

في مايلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي جرت مساء اليوم الخميس:

الخميس 19 جانفي 2023

المجموعة الثانية

ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي-نجم المتلوي 2-صفر

ملعب سليمان

مستقبل سليمان-مستقبل الرجيش 1-صفر

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري-الاولمبي الباجي صفر-1

ملعب سيدي بوزيد (دون حضور الجمهور)

اولمبيك سيدي بوزيد-اتحاد بن قردان صفر-1



الترتيب

1-اتحاد بن قردان 18 8 6 0 2 7 2

2-الاتحاد المنستيري 16 8 5 1 2 9 3

3-الاولمبي الباجي 14 8 4 2 2 9 6

4-مستقبل سليمان 12 8 3 3 2 5 5

5-النادي الافريقي 11 8 3 2 3 6 7

6-مستقبل الرجيش 6 8 1 3 4 2 5

--نجم المتلوي 6 8 1 3 4 3 9

8-اولمبيك سيدي بوزيد 5 8 1 2 5 5 9



الاربعاء 18 جانفي 2023

المجموعة الاولى

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي-هلال الشابة 2-صفر

ملعب بوعلي لحوار بحمام سوسة

امل حمام سوسة-الملعب التونسي 2-1

ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي-الترجي الرياضي 1-1

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين-النجم الساحلي صفر-2



الترتيب

1-النجم الساحلي 19 8 6 1 1 17 6

2-الترجي الرياضي 15 8 4 3 1 11 5

3-الملعب التونسي 10 8 2 4 2 10 9

-امل حمام سوسة 10 8 2 4 2 5 10

5-النادي الصفاقسي 8 8 1 5 2 5 7

--النادي البنزرتي 8 8 2 2 4 7 10

7-هلال الشابة 7 8 2 1 5 7 10

-اتحاد تطاوين 7 8 1 4 3 5 10



