أعلنت الجامعة التونسية لكرة الطاولة عن مشاركة 126 لاعب و لاعبة من 24 دولة في الدورة الدولية لمنافسات النجوم الشبان التي ستحتضنها قاعة رادس المتعددة الاختصاصات من 1 الى 5 فيفري القادم.

وجاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها الجامعة التونسية لكرة الطاولة اليوم الخميس خصصت لتسليط الضوء على هذا الحدث الرياضي الذي سيشهد مشاركة واسعة لأبرز المصنفين في اللعبة في صنف أقل من 19 سنة و أقل من 15 سنة ذكورا و اناثا.

وأكد لطفي قرفال رئيس الجامعة التونسية لكرة الطاولة، بالمناسبة، أنّ الاتحاد الدولي للعبة منح تونس شرف تنظيم الدورة الدولية لمنافسات النجوم الشبان بعد النجاح التنظيمي الباهر في نسخة العام الماضي التي دارت في شهر مارس.

وأوضح أنّ كامل مباريات البطولة ستنقل مباشرة على منصات الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، مشيرا الى قيمة الجوائز حددت بنحو 15 ألف دولار سيتكفل بها الاتحاد الدولي للعبة الذي منح الجامعة التونسية لكرة الطاولة جائزة هامة قيمتها 5000 دولار لكونها أكثر الجامعات نشاطا على مستوى العالم، وفق قوله.

وبدوره كشف الحبيب دلدول رئيس لجنة المنتخبات الوطنية بالجامعة التونسية لكرة الطاولة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ حظوظ العناصر الوطنية المشاركة في الدورة الدولية لمنافسات النجوم الشبان وافرة لبلوغ الأدوار المتقدمة و الصعود الى منصة التتويج.

وبيّن ان الجامعة التونسية لكرة الطاولة تنتظر تألق عدد من اللاعبين في الدورة على غرار وسيم الصيد الذي فاز بذهبية دورة البرتغال في نوفمبر الماضي وأمير الصيد الذي توّج مؤخرا بالبطولة العربية في الأردن، و يوسف العيدلي الذي أحرز العام الماضي فضية الزوجي في الدورة الدولية بتونس.

أما في صنف الاناث، فقد أفاد أنّ الآمال منصبة بدرجة أولى على اللاعبة ألاء السعيدي التي تألقت في أكتوبر الماضي في دورة المجر الدولية باحرازها للميدالية الذهبية.

وستكون تونس ممثلة في الدورة الدولية لمنافسات النجوم الشبان بـ 15 لاعب و لاعبة هم:

في الذكور: محمد أمين الخلوفي ( صنف أقل من 19 سنة)، و وسيم الصيد و يوسف العيدلي وأمير الصيد و يوسف قرفال و براء المشرقي و أحمد الفهري و أنس المشرقي ( صنف أقل من 15 سنة) .

في الاناث: مرام الزغلامي ( صنف أقل من 19 سنة) ، واسراء السوسي و بلقيس السويسي و سلمى بوحجر و مريم ابراهيمي و نور الايمان ابراهيمي و ألاء السعيدي ( صنف أقل من 15 سنة) .







