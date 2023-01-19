فتح عدد من الطرقات للثلوج بمدينة عين دراهم والمناطق المجاورة لها ووزارة التجهيز تدعو الى احترام اشارات المرور

أعلنت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بجندوبة، عن فتح عدد من الطرقات بمدينة عين دراهم من ولاية جندوبة والمناطق المجاورة لها (التباينية وببوش ومنطقة بني مطير)، أغلقت على اثر تساقط الثلوج، وذلك تجنبا لانقطاع حركة المرور.



وتخصّ الطرقات، التي شملتها التدخلات الطريق الوطنية رقم 17 من النقطة كيلومترية 19 إلى النقطة الكيلومترية 32 على مستوى عين دراهم ببوش وفرنانة والطريق الوطنية رقم 11 من النقطة الكيلومترية 157 إلى النقطة الكيلومترية 171 على مستوى التباينية عين دراهم وببوش، وفق بيانات نشرتها وزارة التجهيز والإسكان، الخميس.



كما تم فتح الطريق الجهوية رقم 65 بين جنطورة مرورا ببني مطير إلى حدود التقاطع مع الطريق الوطنية رقم 17.



وتدخلت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بجندوبة بالمعدات الموجودة بالجهة وبالتنسيق مع إدارة المعدات، لمسح الطرقات الرئيسية وإزالة الثلوج لتسهيل حركة المرور أمام مستعملي الطريق في وقت تتواصل فيه عملية إزالة الثلوج وفتح الطرقات بنسبة متقدمة.



وأكدت وزارة التجهيز جاهزية المصالح المركزية والجهوية وتوفير المعدات والإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتدعيم الجهة عند الحاجة داعية كافة مستعملي الطريق الى توخي الحذر واحترام إشارات المرور حفاظا على سلامتهم.



وكان المدير الجهوي للحماية المدنية، مقرر اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة، العميد عادل العبيدي، قد افاد أن سمك الثلوج بمدينة عين دراهم تراوح بين 5 و7 صنتيمرات، كما اشار الى ان الثلوج شملت منطقة غار الدماء داعيا الى عدم المجازفة.



ودفعت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة الى قرار تعليق الدروس بكافة المدارس والمعاهد بمعتمدية عين دراهم وبالمرتفعات بداية من منتصف نهار اليوم الخميس، وفق ذات المصدر.



وتشهد الجهة بداية من مساء يوم الأربعاء وفجر اليوم الخميس، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، وصل الى اقل من 3 درجات تحت الصفر.



ووفق توقعات المعهد الوطني لرصد الجوي، فان مرتفعات الشمال الغربي وفي مقدمتها مرتفعات ولاية جندوبة، ستشهد نزول كميات من الامطار والثلوج على مدى أسبوعا تقريبا بداية من مساء يوم أمس الأربعاء.



