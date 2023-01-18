أعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، في لقاء له مع وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، عن برنامج عمل جديد يهدف إلى "تكوين الفئة الشبابية المرشّحة للهجرة في مجالات مهنية محدّدة، طبقا لحاجيات سوق الشغل الايطالية، بصورة تؤهلها للهجرة بطريقة نظامية والانخراط في مختلف مواقع العمل هناك"، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية التي أوضحت أن فريقا مشتركا من الخبراء بين البلدين سيبحث سبل وآليات تنفيذ البرنامج المذكور وضمان حصّة منتظمة للتونسيين في إطار الهجرة النظامية.



كما تم خلال المحادثة، التأكيد على ضرورة "مقاومة ظاهرة الهجرة غير النظامية ومعالجتها، في إطار مقاربة متكاملة تراعي مصلحة وأمن البلدين وإبراز العلاقات الثنائية بين وزارتي البلدين، خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك".



من جانبه اعتبر توفيق شرف الدين أنّ "الجهود الأمنية المبذولة في إطار مقاومة ظاهرة الهجرة غير النظامية، تظلّ غير كافية"، داعيا إلى "ضرورة معاضدتها بحلول تنموية ذات بُعد اقتصادي اجتماعي".



وقد مثل اللقاء أيضا فرصة "للتباحث في سبل الارتقاء بالتعاون الأمني، بين تونس وإيطاليا، إلى مستويات أرفع، خاصّة في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والإرهاب"، حسب نص البلاغ ذاته.



