تمحورت جلسة عمل جمعت، اليوم الأربعاء، كلا من وزير الصحة علي المرابط ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة، حول سبل تعزيز آليات التنسيق لمكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والأمراض المنقولة عن طريق الحشرات والوقاية من التأثيرات المناخية والبيئية على صحة المواطن.



ودعا وزير الصحة، خلال اللقاء المنعقد بمقر وزارة الفلاحة، إلى تكثيف التحسيس والتوعية للفلاحين والمتدخلين في سلسلة الإنتاج والمستهلكين للتوقي من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والأمراض المنقولة عن طريق الحيوانات، حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة.



وذكّر علي المرابط بالدور الهام الذي تقوم به المصالح المختصّة بالوزارة على المستوى المركزي والجهوي لرصد الأمراض والفيروسات حيوانيّة المنشأ، مثمّنا تعاون مختلف هياكل الدّولة لحماية صحّة المواطنين.



ومن جهته، أكد محمود إلياس حمزة أن وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري مستمرة في تأمين مراقبة الثروة الحيوانيّة والمنتجات من أصل حيواني عن طريق مصالح الطب البيطري الموزعة على كامل البلاد والمصالح المتدخلة التّابعة للوزارة، لضمان الترصّد الوبائي والعلاج والوقاية لحماية الثّروة الحيوانيّة والوقاية من الأمراض حيوانيّة المنشأ.



يشار إلى ان الغرفة الوطنية للأطباء البياطرة الخواص التونسيين، أعلنت أمس الثلاثاء، عن مقاطعة التوكيل الصحي، الذي يقوم بمقتضاه الاطباء البياطرة بتلقيح الحيوانات ضدّ جملة من الامراض الحيوانية.



وأعلن الأطباء البياطرة الخواص مقاطعة التوكيل الصحي لعدم مراجعة تعريفة التلقيح التي تناهز 450 مليما للحيوان الواحد وعدم قبول وزارة الفلاحة فتح باب الحوار والتفاوض في الغرض، وفق ما كشفته الغرفة الوطنية للأطباء البياطرة الخواص التونسيين.



