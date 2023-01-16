ملتقى مهارات التعليم الحديث لفائدة نحو 150 فاعلا وفاعلة في الشأن التربوي يومي 10 و 11 فيفري القادم بالمهدية (رئيسة جمعية)

تنظم الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة يومي 10 و11 فيفري 2023 بالمهدية ملتقى مهارات التعليم الحديث لفائدة نحو 150 فاعلا وفاعلة في الشأن التربوي داخل الوطن وخارجه من أجل مساعدة الاطار التربوي على حسن توظيف التكنولوجيا في التعليم، حسب ما أفادت به رئيسة الجمعية، ياسمين الصكلي.



وأضافت الصكلي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الاثنين، أن الهدف من الملتقى هو تنمية مهارات المعلمين والأساتذة في المجال التكنولوجي من أجل توظيف أنجع للوسائل الحديثة في التعليم والبرامج البيداغوجية.



ويشتمل برنامج التكوين، وفق رئيسة الجمعية، على ورشات حول الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والتعرف على تطبيقات الهاتف الذكي التي تخلق شخصيات افتراضية تساعد على فهم الدروس والكتب الناطقة وتعلم مهارات الالقاء والتواصل مع الآخرين.



واعتبرت الصكلي أن المؤسسات التربوية تشهد اليوم ضعفا في توظيف التكنولوجيات الحديثة في التعليم، مؤكدة أنه اصبح أمرا ضروريا للارتقاء بالمكتسبات والتحصيل المعرفي لاسيما وأن التلميذ يعاصر عصر التكلونوجيات الحديثة ومختلف البرمجيات.



وأضافت أنه من شأن دعم سير الدروس بوسائل حديثة أن يحدث فارقا كبيرا لدى التلميذ ويجعل الدروس أكثر جاذبية.



