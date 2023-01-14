جندوبة: حادث مرور بالطريق الرابطة بين معتمديتي جندوبة وغار الدماء يخلف قتيلا وستة جرحى احدهم حالته خطيرة

Publié le Samedi 14 Janvier 2023 - 21:14 قراءة: 0 د, 26 ث
      
جدّ مساء السبت بالطريق الرابطة بين معتمديتي جندوبة وغار الدماء حادث مرور خلف قتيلا على عين المكان وستة جرحى أحدهم في حالة خطرة وفق ما أكده المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة عادل العبيدي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وتتمثل صورة الحادثة في اصطدام سيارتين على مستوى المفترق القريب من محطة توليد الكهرباء بالجهة.

ووفق ذات المصدر فقد تم نقل المصابين بعد تدخل أعوان الحماية المدنية ومركز الإسعاف الطبي بالمستشفى الجهوي بجندوبة الى مركز الطب الاستعجالي والجراحي بذات المستشفى وذلك بعد تخليص المصابين بواسطة الات الفكّ والقصّ.

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