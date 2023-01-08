سبالينكا تهزم نوسكوفا لتتوج بلقب بطولة أديليد الدولية للتنس

سبالينكا تهزم نوسكوفا لتتوج بلقب بطولة أديليد الدولية للتنس

Publié le Dimanche 08 Janvier 2023 - 12:56 قراءة: 1 د, 3 ث
      
حققت أرينا سبالينكا لقبها رقم 11 في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات بتغلبها 6-3 و7-6 على التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا بنهائي بطولة أديليد الدولية اليوم الأحد.
ولم تكن بداية سبالينكا مثالية في البطولة ذات 500 نقطة، لكن مستواها تحسن بمرور الوقت.

وبعدما فرضت إيقاعها من الخط الخلفي، حسمت المصنفة الخامسة عالميا المجموعة الأولى سريعا أمام اللاعبة البالغ عمرها 18 عاما القادمة من الأدوار التمهيدية والتي أطاحت بلاعبات بارزات في طريقها للنهائي.

ودفعت نوسكوفا، التي تغلبت على المصنفة الأولى في البطولة أنس جابر بقبل النهائي بعد التفوق على داريا كاساتكينا وهي ضمن أفضل عشر لاعبات في العالم وفيكتوريا أزارينكا الفائزة بأستراليا المفتوحة مرتين، بالمجموعة الثانية إلى شوط فاصل اضطرت فيه سبالينكا لرفع المستوى.

وحصلت سبالينكا على ثلاث فرص لحسم المباراة التي فازت بها بفضل إرسال قوي بعد أن ارتكبت خطأ مزدوجا على الإرسال لتتوج باللقب في دفعة معنوية كبيرة قبل بطولة أستراليا المفتوحة التي تقام بين 16 و29 جانفي الجاري.

وأبلغت سبالينكا، التي فازت بأول لقب منذ مدريد 2021، الصحفيين "أنا سعيدة جدا بالفوز بلقب جديد. لقد كان أسبوعا رائعا. استمتعت بكل لحظة في أديليد. لذا، فأنا سعيدة جدا بأدائي هذا الأسبوع".
وقالت "كدت أنسى شعور الفوز بالألقاب".
وأضافت اللاعبة القادمة من روسيا البيضاء أنها تتطلع لأولى البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم بعدما خرجت من دور الستة عشر العام الماضي.

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