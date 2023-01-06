وزارة تكنولوجيات الاتصال توقع اتفاقية مع مجمعين خاصين لتطوير البوابة الوطنية للخدمات الإدارية الرقمية الموجهة للمواطن

ابرمت وزارة تكنولوجيات الاتصال، اتفاقية لتطوير البوابة الوطنية للخدمات الإدارية الرقمية الموجهة للمواطن مع مجمّعي "سوفريكوم تونس" و"سوفتيم تونس"، وفق ما أورده بلاغ نشرته، الجمعة



ويندرج مشروع تطوير البوابة الوطنية للخدمات الإدارية الرقمية الموجهة للمواطن في إطار مجهودات الوزارة في رقمنة الإدارة وتدعيم مسار التحول الرقمي للدولة بهدف تحقيق إدارة عصرية شفافة وناجعة وتقديم خدمات إدارية إلكترونية ذات جودة عالية تستجيب لتطلعات المواطن والمؤسسات.



واشرف على توقيع هذه الاتفاقية، امس الخميس، وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة والبنك الافريقي للتنمية.

وتهدف البوابة الوطنية للخدمات الادارية الرقمية الموجهة للمواطن الى تمكين التونسيين من التمتع بالخدمات الإدارية على الخط من خلال نافذة رقمية موحدة وذلك عبر استعمال الهوية الرقمية على الجوّال.

وقد وضعت هذه البوابة قصد تقريب تبسيط وتسهيل الخدمات الإدارية للمواطن وضمان جودتها والحصول على الخدمات الإدارية الرقمية على مدار الساعة وعن بعد مع تقليص الآجال والكلفة على المواطن ومزود الخدمة.

وتختص شركتا "سوفريكوم تونس" و"سوفتيم تونس"، خاصة، في تقديم الاستشارات والهندسة في قطاع الاتصالات والحلول الرقمية وجودة الخدمات.





