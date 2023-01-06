سليانة: متابعة سير المشاريع المموّلة من البنك الألماني ببلديتي الحبابسة وسيدي مرشد المحدثتين

انعقدت، اليوم الجمعة، بمقر ولاية سليانة، جلسة عمل خصّصت لمتابعة سير المشاريع المموّلة من طرف البنك الألماني والتي يشرف على انجازها صندوق القروض ببلديتي الحبابسة بالروحيّة وبلدية سيدي مرشد بسليانة الجنوبية المحدثتين، وذلك بحضور ممثلين عن صندوق القروض وتحت إشراف الكاتب العام للولاية.

وذكر رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية سليانة، وليد العبداوي، في تصريح لـ"وات"، أن المشاريع الخاصّة ببلدية سيدي مرشد تتمثل في انجاز مقر للبلدية، ومستودع بلدي، ومشاريع تنوير عمومي وتعبيد المسالك والطرقات باعتمادات تقدّر بـ2.3 مليون دينار، وهي حاليا في مرحلة الدراسات ومن المنتظر أن تكون جاهزة مع موفى سنة 2024.

وتشمل مشاريع بلدية الحبابسة انجاز مقر للبلدية، ومستودع بلدي، وسوق للدواب وتعبيد المسالك والطرقات باعتمادات جملية تقدر بـ1.8 مليون دينار، وهي لا تزال في طور ما قبل الدراسات، حيث شهدت تعطّلا بسبب حلّ المجلس البلدي في انتظار صدور أمر الهيئة التسييرية، وفق ذات المصدر.

وأشار العبداوي إلى أنه تقرّر عقد جلسة يوم 16 جانفي الجاري بحضور كافة الأطراف المتدخلة بما في ذلك المصالح الجهوية للتجهيز لمتابعة انطلاق هاته المشاريع، معتبرا أنّ أبرز إشكاليات البلديات المحدثة تكمن في قلة العناصر البشرية خاصة من التقنيين، وفي التجاذبات داخل المجالس البلدية.



