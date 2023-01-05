حجز 4.5 اطنان من البطاطا بوحدة صناعية غير مصرح بها بمنطقة عوسجة وإيقاف صاحبها بعد تفريطه بالبيع في كميات هامة منها

تمكنت المصالح الرقابية المشتركة بغار الملح من الكشف عن وحدة صناعية غير مصرح بها لخزن وتقطيع مادة البطاطا المعدة للقلي بمنطقة عوسجة وحجز 4.5 اطنان من البطاطا مجهولة المصدر، كانت تعد للتقطيع ولبيعها للمطاعم مساء الثلاثاء المنقضي، بحسب ما افاد به معتمد المنطقة رؤوف كريم.



وأوضح المصدر ذاته ل(وات) انه تم مساء الثلاثاء المنقضي، مداهمة وحدة صناعية غير مصرح بها اعدها صاحبها لخزن مادة البطاطا وتقطيعها وتحضيرها لتسويقها ضمن المسالك غير القانونية وحجز جميع الكمية علاوة على تحرير محضر استماع لصاحبها من قبل مصالح الامن ، وذلك في اطار تفعيل البرامج الرقابية الخصوصية المشتركة المحلية منها والجهوية، التي تم إقرارها في اجتماع للجنة الجهوية لمراقبة الأسعار والتصدي للاحتكار والتجارة الموازية والتهريب



من جهته، أشار المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي ان المصالح الرقابية، تولت بدورها تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض ن خلال تولي أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالتنسيق مع المصالح الأمنية والسلط المحلية من حجز كامل الكمية المتبقية، وهي في حدود 461 كلغ من مادة البطاطا ، وتحرير محضر بحث من أجل عدم الاستظهار بفواتير الشراء وإعادة ضخ الكميات المحجوزة بسوق الجملة برأس الجبل وتامين ثمنها في الخزينة العامة



وقد كشفت المصالح الأمنية ببنزرت كشفت في مرحلة أولى عن وجود وحدة غير مصرح بها كانت تستغل لتحويل مادة البطاطا إلى "فريت" فتمت معاينة 4 اطنان من المادة، غير أن المعني تولى التفريط فيها، فتم عقب استشارة النيابة العمومية، الاذن بالاحتفاظ به، بتهمة إضافية وهي التفريط في محجوز، وتم حجز الكميات المتبقية والمقدرة ب461 كغ من قبل مصالح المراقبة ببنزرت، وتفيد الأبحاث الأولية بإن المخالف أقر بوجود هذه الوحدة المختصة في صنع الفريت بمنطقة البحر الأزرق بالعاصمة.



