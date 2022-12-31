صفاقس: عودة توزيع مادتي القهوة والسكر الى نسقه المعهود بعد الاضطرابات المسجلة في المد الاخيرة (المدير الجهوي للتجارة)

أكد المدير الجهوي للتجارة بصفاقس محمد جابر حريز، عودة توزيع المواد الاساسية تدريجيا الى نسقها المعهود خاصة منها القهوة والسكر، بعد الاضطراب الذي شهدته في المدة الاخيرة بسبب ما اعتبره "اخلالات فنية ولوجستية."



وافاد حريزفي تصريح لـ (وات) اليوم السبت، بانه تم خلال اليومين الماضيين توزيع 94 طنا من مادة القهوة، وبيع ما بين 100 و110 أطنان يوميا من مادة السكر لفائدة الحرفيين والصناعيين والاستهلاك اليومي، مبينا أن فرع الديوان التونسي للتجارة بصفاقس يتوفر حاليا على 49 طنا مخزنة من مادة القهوة و600 طن من مادة السكر، في انتظار رسو باخرة خلال اليومين القادمين بالميناء التجاري بصفاقس محملة باكثر من 26 الف طن من مادة السكر.



وردا على سؤال (وات) بخصوص ندرة مادة الحليب في الاسواق، صرح حريز، بأن النقص الحاصل في هذه المادة الاساسية ناتج اساسا عن نقص هيكلي في انتاج مادة الحليب، في انتظار العودة التدريجية للانتاج حتى يبلغ ذروته خلال الاشهر الثلاثة القادمة.



ودعا المواطنين الى توخي السلوك الرصين في الاستهلاك، والابتعاد عن اللهفة والشراءات غير المبررة، والابلاغ عن كل الممارسات الاحتكارية التي ينتهجها بعض التجار للضغط على المستهلك من خلال البيع المشروط او باسعار غير اعتيادية.



