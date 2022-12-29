معهد الرصد الجوي: تصنيف شهر اكتوبر 2022 ثاني شهر اكتوبر الاكثر جفافا بعد اكتوبر 1960

صنف المعهد الوطني للرصد الجوي، الخميس، شهر اكتوبر لسنة 2022، ثاني شهر أكتوبر الأكثر جفافا منذ سنة 1960.



وبلغ إجمالي الأمطار (27محطة رئيسية ) لشهر أكتوبر 2022، 8ر92 ملمترا، وهو ما يمثل 9 بالمائة فقط من المعدل المرجعي للشهر والمقدر ب 835 ملمترا، وليبلغ النقص نسبة 90 بالمائة، وفق ما ورد بالملخص المناخي لهذا اشهر .



واحتل شهر أكتوبر للسنة الحالية المرتبة الثامنة لشهر اكتوبر الاشد حرارة منذ سنة 1950، حيث بلغ المعدل العام لمتوسط درجات الحرارة 3ر23 درجة، ليتجاوز المعدل المرجعي (1991-2020)بمقدار 4ر1 بالمائة.





وكانت معدلات درجات الحرارة القصوى والصغرى خلال شهر اكتوبر 2022، أعلى من المعدل الطبيعي، في حين شهدت درجات الحرارة الصغرى اليومية انخفاضا نسبيا خلال العشرية الاخيرة من الشهر.



كما سجلت أربع محطات معدلات قياسية جديدة خلال شهر اكتوبر.





وتراوحت معدلات الحرارة الصغرى ما بين 8ر12 درجة بالقصرين و 1ر23 درجة بمدنين، ولتكون فوق المعدلات المرجعية بأغلب الجهات.



أما المعدل العام للحرارة الصغرى فقد بلغ 2ر17 درجةوكان فوق المعدل المرجعي (6ر16) بفارق بلغ 7ر0 درجة.



وعلى المستوى الجهوي باستثناء جربة والبرمة، تجاوزت معدلات متوسط درجات الحرارة المعدلات المرجحة، لتتراوح الفوارق بين 1ر0 درجة برمادة الى 5ر3 درجة بالكاف.



وتم تسجيل رقم قياسي جديد لمتوسط درجة الحرارة لشهر أكتوبر في الكاف، حيث بلغ 1ر24 درجة، وكان الرقم القياسي القديم لهذه المحطة 1ر23 درجة لشهر اكتوبر 2013.



