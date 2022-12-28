وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن عن فتح باب الترشح لدورة تكوينية في قطاع البناء وتوابعه

أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني في بلاغ لها الأربعاء، عن فتح باب الترشح لمتابعة دورة تكوينية في إطار مشروع "المبادرة التونسية الألمانية للتكوين في مهن البناء وتوابعه" بهدف اكتساب مهارات تمكن من ممارسة نشاط مهني في قطاع البناء وتوابعه لتيسيير إمكانيات إدماجهم بالمؤسسات التونسية الناشطة في القطاع أو الانتصاب للحساب الخاص.



ودعت الوزارة الراغبين في الترشح لمتابعة هذه الدورة التكوينية، اختيار مجال المهارات المرغوب فيه ضمن القائمة والتسجيل عبر البوابة الالكترونية www.atfp.tn .



ويشترط على المترشحين أن يكونوا مسجلين بمكتب التشغيل والعمل المستقل ولديهم مستوى السابعة من التعليم الأساسي منهاة على الأقل وألا يقلوا عن 18 سنة.



وتمتد هذه الدورة على 6 أشهر بمراكز التكوين المهني الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني، يتمتع خلالها المنتفعون بالتكوين بمنحة شهرية طيلة فترة التكوين تُسند من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وتُسند إليهم شهادة ممضاة من الوكالة والجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية

وتنتظم هذه الدورة في إطار التعاون التونسي الألماني بالشراكة مع مؤسسة التكوين لمنظمة الأعراف البافارية والجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية الراجعة بالنظر للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.



